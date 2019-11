La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 22/nov/2019 Primera Nacional:

Por la Zona 2, Sarmiento recibirá en Junín al colista All Boys. Por esta misma zona, Villa Dálmine recibirá el domingo a Gimnasia de Jujuy desde las 17.00 horas con arbitraje de Sebastián Zunino. En estas últimas dos jornadas se definirán los 14 clasificados a la Copa Argentina. El cierre del año 2019 para la Primera Nacional está ahí nomás, a la vuelta de la esquina: restan solamente dos fechas para completar la primera rueda y definir a los 14 equipos que se clasificarán a la Copa Argentina 2020 (lo harán los mejores siete de cada zona). Y la primera de esas dos jornadas comenzará esta noche, cuando Sarmiento reciba en Junín a All Boys desde las 21.00 horas, en un partido correspondiente a la Zona 2. El Verde buscará volver a quedar a tres puntos del líder San Martín de Tucumán, mientras los de Floresta (que llegan a este compromiso tras perder como locales ante Villa Dálmine) necesitan sumar para no seguir hundiéndose en el último puesto (o sea: en zona de descenso). Por esta misma Zona 2, el Violeta recibirá el domingo desde las 17.00 horas a Gimnasia de Jujuy en lo que será su último partido del año como local. El encuentro se disputará en el estadio de Mitre y Puccini con el arbitraje de Sebastián Zunino (será su primera vez con el equipo de nuestra ciudad). Para los dirigidos por Lucas Bovaglio será un duelo fundamental para cerrar el año con el primero de los objetivos adentro: la clasificación a la Copa Argentina 2020. Es que después del triunfo ante All Boys y otros resultados favorables que se dieron en esa fecha 13, Villa Dálmine quedó muy bien posicionado para ir a la búsqueda de ese logro, teniendo en cuenta aquella racha de cuatro encuentros sin victorias que atravesaba antes del parate por las Elecciones. Claro está: volver a ganar como local será clave. Actualmente, aunque atraviesa una racha de cuatro fechas sin derrotas (dos victorias y dos empates), no ha podido recuperar la contundencia en Campana y arrastra tres encuentros sin triunfos como local. De hecho, llegó a dos meses sin sumar de a tres en Mitre y Puccini (su último éxito en casa fue el 3-0 sobre Deportivo Riestra, el pasado 21 de septiembre). Una victoria podría dejar muy cerca de la clasificación al Violeta. Incluso, si se da una combinación de resultados favorables, podría ocurrir que en su último partido del año, el próximo lunes 2 de diciembre frente a Santamarina en Tandil, salga al campo de juego con su boleto a la Copa Argentina ya asegurado. Para recibir este domingo a Gimnasia de Jujuy, Bovaglio aguardará por las evoluciones de Nahuel Banegas (salió ante All Boys por una sobrecarga), Alan Picazzo (se recupera del desgarro sufrido ante Quilmes) y Catriel Sánchez (esguince de rodilla). Si Banegas no estuviera a disposición, Juan Ignacio Alvacete continuaría como titular a pesar del retorno de Gastón Martínez (ya cumplió su suspensión). Mientras que Picazzo y Sánchez cuentan con menos chances y, en caso de estar disponibles, ocuparían un lugar en el banco de suplentes, dado que todo indica que Marcos Arturia y Germán Lesman continuarían como dupla de ataque.

VILLA DALMINE SE IMPUSO EN SUS DOS ÚLTIMAS SALIDAS COMO VISITANTE Y AHORA BUSCARÁ VOLVER AL TRIUNFO EN CAMPANA ZONA 1 – FECHA 14 SÁBADO - 17.00 horas: Nueva Chicago vs Agropecuario / Gastón Suárez - 20.30 horas: Alvarado (MdP) vs Estudiantes (BA) / Diego Ceballos - 21.10 horas: Belgrano vs Mitre (SdE) / Carlos Córdoba DOMINGO - 17.00 horas: Gmo Brown (PM) vs San Martín (SJ) / Ramiro López - 19.00 horas: Ferro Carril Oeste vs Dep. Morón / Julio Barraza - 20.00 horas: Indep. Rivadavia vs Platense / Carlos Gariano LUNES - 17.10 horas: Estudiantes (RC) vs Barracas Central / Pablo Dóvalo MARTES - 21.10 horas: Atlanta vs Temperley / Lucas Novelli ZONA 2 – FECHA 14 VIERNES - 21.00 horas: Sarmiento (J) vs All Boys / Cristian Cernadas SÁBADO - 17.00 horas: Brown (A) vs Def. de Belgrano / Pablo Echavarría - 17.00 horas: Dep. Riestra vs Atlético Rafaela / Fabricio Llobet - 17.00 horas: Almagro vs Santamarina / Rodrigo Rivero DOMINGO - 17.00 horas: Villa Dálmine vs Gimnasia (J) / Sebastián Zunino - 18.00 horas: San Martín (T) vs Instituto / Nazareno Arasa LUNES - 21.10 horas: Tigre vs Gimnasia (M) / José Carreras MARTES - 17.00 horas: Chacarita vs Quilmes / Leandro Rey Hilfer



