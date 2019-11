La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 22/nov/2019 Fútbol infanto-juvenil:

Las categorías infantiles del Violeta se enfrentaron a San Miguel, Ferroviarios Unidos y Maipú en apenas cinco días. Y en todas las jornadas obtuvieron muy buenos resultados. Mientras los Torneos de AFA de juveniles e infantiles ya concluyeron su programación de este 2019, para las divisiones menores de Villa Dálmine todavía quedan los campeonatos de Liga Argentina y Liga Zarateña. Y por este último, los infantiles del Violeta disputaron tres fechas en cinco días: el sábado enfrentaron a San Miguel; el lunes, a Ferroviarios Unidos; y el miércoles, a Maipú. Y en cada una de las tres las jornadas obtuvieron muy buenos resultados: FECHA 17: VS SAN MIGUEL -Categoría 2006: Villa Dálmine 2 (Mateo Lara y Juan Lobos) – San Miguel 0 -Categoría 2007: Villa Dálmine 2 (Franco Gaitan y Mirko Riva) – San Miguel 1 -Categoría 2008: Villa Dálmine 4 (Nazareno Luqui, Juan Ignacio Martín Reinas, Santiago Scofano y Joaquín Zárate) – San Miguel 0 -Categoría 2010: Villa Dálmine 3 (Fausto Cabral, Simón Lacueva y Giuliano Viglianti) – San Miguel 0 -Categoría 2011: Villa Dálmine 6 (Martín Pereyra x3, Bautista Álvarez, Ian Fernández y Alexis Martínez) – San Miguel 2 -Categoría 2012: Villa Dálmine 6 (Faustino Gasperi x3, Mateo Saitta x2 y Felipe Romero) – San Miguel 1 -Categoría 2013: Villa Dálmine 2 (Juan Pereira x2) – San Miguel 1 FECHA 18: VS FERROVIARIOS -Categoría 2006: Villa Dálmine 14 (Mateo Lara x6, Gabriel Figueredo Romero x3, Federico Aciar, Lucio Carfagno, Iván Isauro, Lucio Magnin y Lucas Rodríguez Blazer) – Ferroviarios Unidos 0 -Categoría 2007: Villa Dálmine 4 (Santiao Garavano x2 y Ignacio Acosta y Juan Ignacio Loscerbo) – Ferroviarios Unidos 0 -Categoría 2008: Villa Dalmine 7 (Thiago Castrellon x2, Bautista González, Jeremías Pereira, Juan Ignacio Martín Reinas, Fabricio Velázquez y Conrado Vera Lorenzo) – Ferroviarios Unidos 0 -Categoría 2009: Villa Dalmine 1 (Ignacio Carmarán) – Ferroviarios Unidos 3 -Categoría 2010: Villa Dalmine 5 (Martín Balduzzi x2, Alejo Albelo, Santino Dattoli y Agustín Mattos) – Ferroviarios Unidos 0 -Categoría 2011: Villa Dalmine 5 (Ian Fernández x2, Tiago Albornoz, Bautista Díaz y Martín Pereyra) – Ferroviarios Unidos 0 -Categoría 2012: Villa Dálmine 1 (Valentín Feversani) – Ferroviarios Unidos 4 -Categoría 2013: Villa Dalmine 8 (Ian Scofano x2, Ian Nicora x2, Lionel Jonval, Felipe Antúnez, Federico Álvarez y Juan Pereira) – Ferroviarios Unidos 0 FECHA 19: VS MAIPÚ -Categoría 2006: Villa Dálmine 5 (Santiago Roldán x3, Juan Lobos y Lucas Rodríguez Blazer) – Maipú 1 -Categoría 2008: Villa Dálmine 2 (Bruno Scofano y Juan Ignacio Martín Reinas) – Maipú 0 -Categoría 2009: Villa Dálmine 1 (Thiago Coronel) – Maipú 1 -Categoría 2010: Villa Dálmine 3 (Bruno Martínez, Fausto Cabral y Martín Balduzzi) – Maipú 2 -Categoría 2011: Villa Dálmine 1 (Alexis Martínez) – Maipú 1 -Categoría 2012: Villa Dálmine 3 (Valentín Feversani, Franco Gómez y Axel Leiva) – Maipú 1 -Categoría 2013: Villa Dálmine 2 (Fausto Brandoni y Lionel Jonval) – Maipu 3

