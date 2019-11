Venció 2-0 a Leones Azules y sigue perfecto en tres fechas. Las Palmas se cayó de la cima por la mala inclusión de una jugadora.

El pasado sábado, en cancha de Villanueva, se disputó la tercera fecha de la Copa Fénix femenina que organiza la Liga Campanense de Fútbol. Y aunque culminada la jornada eran dos los equipos que lideraban la tabla, posteriormente quedó solo uno de ellos: Juventud Unida.

El actual tricampeón del fútbol femenino de nuestra ciudad superó 2-0 a Leones Azules y así consiguió su tercer triunfo en tres presentaciones. Lo mismo había logrado Las Palmas, que derrotó 1-0 a Otamendi FC. Sin embargo, luego se resolvió darle por perdido dicho encuentro por mala inclusión de una jugadora. Así, los tres puntos pasaron a manos del Gallito.

Los otros resultados de la tercera fecha fueron: Mega Juniors "B" 1-0 Mega Juniors "A"; y Deportivo San Felipe 5-0 Villanueva. Libre quedó La Josefa.

Con estos marcadores, la tabla de posiciones de esta Copa Fénix quedó de la siguiente manera: 1) Juventud Unida, 9 puntos; 2) Mega Juniors "B", Las Palmas y Otamendi, 6 puntos; 5) La Josefa, 4 puntos; 6) Deportivo San Felipe, 3 puntos; 7) Leones Azules, 1 puntos; 8) Mega Juniors "A" y Villanueva, sin puntos.

La cuarta fecha de este certamen se disputará el sábado en cancha de Otamendi FC con la siguiente programación: Otamendi FC vs Deportivo San Felipe (10.00), Mega Juniors "B" vs Leones Azules (11.15), Juventud Unida vs La Josefa (12.30), Las Palmas vs Mega Juniors "A" (13.45). Libre quedará Villanueva.