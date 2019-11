La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 22/nov/2019 Running:

Atletas campanenses compitieron en Mar del Plata







Fueron parte de la última carrera del año de la New Balance Race Series en 10, 21 y 42K y también de los 8K de las Jornadas Deportivas Interdepartamentales del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires. El pasado fin de semana se llevaron a cabo dos importantes eventos deportivos en la ciudad de Mar del Plata. Por un lado, se realizó por las calles de la ciudad la última carrera del año de la New Balance Race Series, en sus modalidades de 10, 21 y 42K; y por el otro, las Jornadas Deportivas Interdepartamentales del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires (ColProBa). En ambas pruebas destacada presencia de atletas campanenses. De la competencia organizada por la marca de indumentaria deportiva participaron, en representación del Club Ciudad de Campana: Mónica Kulita (en 42K), Damián Reynoso, Leticia Rodríguez y Fernando Lobo (en 21K), Silvana Hernández, Noelia Guillermín, y Rodrigo Cruz (en 10K). El detalle de sus actuaciones fue el siguiente: -Mónica Kulita (42K): con tiempo de 3h41m52s quedó 210 en la General, 20ª entre las Damas y fue 4ª en la categoría Damas 40-44 años. -Damián Reynoso (21K): con tiempo de 1h29m21s fue 147º en la General y 23º en la categoría Cablleros 35-39 años. -Fernando Lobo y Leticia Rodríguez (21K): corrieron sin dorsal y no contaron con datos oficiales. -Rodrigo Cruz (10K): con tiempo de 40m35s fue 68º de la General y 9 en la categoría 35-39 años. -Silvana Hernández (10K): con tiempo de 41m05s fue 73ª de la General, 7ª entre las Damas y 3ª en la categoría Damas 35-39 años. -Noelia Guillermín (10K): con tiempo de 45m27s fue 162ª de la General, 22ª entre las Damas y 9ª en la categoría Damas 20-29 años. COLPROBA Las Jornadas Deportivas Interdepartamentales del Colegio de Abogados de la Prov. De Buenos Aires se llevaron a cabo del 13 al 16 de noviembre. Se trata de un encuentro anual deportivo y de camaradería en el que abogados bonaerenses de ambos sexos compiten en 20 disciplinas. De esta 44ª edición, en la carrera de 8K participaron María Florencia Mingues (2ª entre las Damas), Mauricio Tartaglini (9º de la General) y Daniel Fernández (3° en su categoría). El detalle de sus actuaciones es el siguiente: -Mauricio Tartaglini: con marca de 32m01s fue 9º en la General y 4º en la categoría Caballeros 20-34 años. -Florencia Mingues: con tiempo de 32m58s fue 15ª en la General, 2ª entre las Damas y 2ª en la categoría Damas 35-44 años. -Daniel Fernández: con 34m21s fue 17º en la General y 3º en la categoría Caballeros 45-53 años.

EL EQUIPO DEL CCC EN LA CARRERA DE LA NEW BALANCE RACE SERIES





NOELIA GUILLERMIN EN LOS 10K DE MAR DEL PLATA



