ABZC; Boat Club inicia mañana el Final Four de Sub 13







Los torneos de divisiones formativas de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) se aprestan a buscar al campeón de cada categoría. Después de la fase regular, los repechajes y los Cuartos de Final, llegó el momento de los Final Four. Y el primero de estos cuadrangulares será el de Sub 13, categoría que tendrá presencia campanense con la participación del Campana Boat Club. Este Final Four se desarrollará íntegramente en el Club Náutico Zárate entre sábado y domingo. El CBC debutará mañana a las 10.00 frente a Sportivo Escobar y luego disputará su segundo partido por la tarde (con horario y rival a confirmar de acuerdo al resultado inicial). El cierre será el domingo por la mañana. Además del conjunto dirigido por Pablo Gangi también participarán Sportivo Escobar, Náutico Zárate y Sportivo Pilar. En el otro Final Four que habrá presencia campanense será en el de Sub 17, al cual clasificó el Club Ciudad de Campana. Aunque este cuadrangular recién se disputará el 14 y 15 de diciembre. En cambio, en Sub 19, el Tricolor cayó 2-1 en su serie ante Sportivo Escobar y no pudo avanzar a la definición (perdió 68-58 el tercer juego).

LOS SUB 13 DEL CBC DEBUTAN EL SÁBADO A LAS 10.00 ANTE SPORTIVO ESCOBAR.



