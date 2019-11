La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 22/nov/2019 Automovilismo:

No es cuento "Chino"; Vidal, a un paso del título de la Clase 3 del Turismo Zonal Pista







El campanense ganó la primera final en el "Roberto Mouras" de La Plata y fue 2º en la segunda. De esa manera llega a la última fecha de la temporada con 13 puntos de ventaja. La definición será en Buenos Aires, el 14 y 15 de diciembre. La séptima fecha de la Clase 3 del Turismo Zonal Pista resultó redonda para Daniel "Chino" Vidal: el sábado ganó la primera final en el autódromo "Roberto Mouras" de La Plata y recuperó la punta del campeonato; y el domingo terminó en el 2º puesto y amplió la diferencia. Así, el piloto de nuestra ciudad llegará a la última fecha de la temporada como líder y con una ventaja de 13 puntos. La primera final tuvo de todo desde el mismo inicio. En el inicio hubo suspenso por la fallida partida de Juan Cruz Talamona, situación que le permitió a Cristóbal Riestra emparejar su línea de marcha y transitar a la par hasta la mitad del curvón, donde se despistó y cayó al último lugar de la fila con apenas unos metros transitados. Talamona aprovechó esa situación y se fue adelante, dejando como nuevo escolta a Sebastián Signore, pero Remo Rafú con el Focus dio cuenta de Vidal y fue por el lugar del de Avellaneda rápidamente. Detrás pasaba de todo, con Vidal ascendiendo y superando a Signore en el ingreso a la chicana, con un golpe de escena en el que ambos se giraban y quedaban fuera de pista, pudiendo continuar Vidal, pero no así Signore, que con el motor detenido permaneció allí. Rafú lideraba al superar a Talamona, pero un neumático roto lo obligaba a entrar a boxes además de penar con un problema de frenos, retrasándose y perdiendo el giro respecto a los líderes. Gabriel Luccerini era escolta de Talamona entonces, en su mejor trabajo del año, pero detrás Vidal comenzaba a agigantar su figura y se venía para superarlo y ser el nuevo segundo, mientras avanzaba Riestra con el caño de escape roto y pérdida de rendimiento, pero llegando al tercer lugar y asegurarse un lugar en el podio. La pérdida de rendimiento de Talamona y el ostensible acercamiento de Vidal, que se ponía a la cola del líder y comenzaba su ataque al ver la punta cada vez más cerca y la posibilidad de sumar fuerte. Rafú seguía a buen ritmo, pero con problemas de frenos cada vez más evidentes, mientras adelante cambiaba la punta: Vidal terminaba su obra maestra saltando al primer lugar y dejando atrás a Talamona, mientras más lejos Riestra se afianzaba como tercero y Luccerini como cuarto, delante de Rafú, Allogio y Vinci. El final se acercaba y la bandera a cuadros se preparaba para recibir victorioso por segunda vez en el año: el Chevrolet Classic del campanense Vidal, arribando segundo Talamona, luego excluido por el toque que originó la rotura del neumático de Rafú en la maniobra de superación, lo que le permitió a Riestra quedarse con el segundo lugar y una importante suma para el campeonato. El tercer lugar fue para Luccerini y el cuarto para Rafú, que cosechó buenos puntos y, tras esa primera final, no perdió tanto en el campeonato respecto a Vidal, que lo superó para ubicarse como líder. Así, al término de la primera final de esta séptima fecha, el "Chino" Vidal lideraba con 174,5 puntos por delante de Rafú (170,5), Riestra (139,5) y Signore (139,5). La segunda final se corrió el domingo y fue otra entretenida competencia en la que Talamona cambió la pole por victoria tras una dura disputa con Riestra. En tanto, Vidal pasó rápidamente al tercer lugar y desde allí mantuvo su duelo aparte con Signore. El ritmo de los punteros era muy rápido y el desgaste se empezó a sentir: Riestra fue perdiendo rendimiento, lo que le permitió alejarse a Talamona y acercarse a Vidal, que lo superó para ir en busca de la punta. Sin embargo, Talamona se mantuvo firme adelante con el Clio y festejó la victoria, mientras que Vidal terminó haciendo un gran negocio con su segundo puesto, dejando atrás a Signore, Riestra y Rafú, quienes completaron el Top 5. Con este resultado, el piloto de nuestra ciudad aumentó su ventaja en el campeonato: llegó a 198,5 unidades y le sacó 13 de ventaja a Rafú (185,5), el único que puede discutirle el título en la última fecha que se disputará el 14 y 15 de diciembre en Buenos Aires y que pondrá 31 puntos en juego.

VIDAL GANÓ LA PRIMERA FINAL EN LA ÚLTIMA FECHA DISPUTADA EN LA PLATA.



