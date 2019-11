P U B L I C



Durante la sesión de este jueves, el bloque UV Calixto Dellepiane presentó dos Pedidos de Informe con miras a garantizar la cobertura de cargos docentes al inicio del 2020. Se prorrogaron las sesiones ordinarias y el próximo 19 se trata el presupuesto. La sesión de este jueves por la noche comenzó muy emotiva. A la hora de los homenajes, el presidente del bloque oficialista, Carlos Cazador, pidió la palabra para reconocer el trabajo de todos los concejales y especialmente para despedir a aquellos que se alejaron de sus bancas. Así también, y en el mismo sentido, pidieron la palabra Miriam Cazenave, Soledad Calle, Ezequiel Tellería, Juan Carlos Pandiani, Marina Casaretto y Romina Carrizo. Casaretto aprovechó la oportunidad también para recordar que el 25 de noviembre es el Día de la No Violencia hacia las Mujeres (tema sobre el cual también se explayo la concejal Rosa Funes); y por su parte Romina Carrizo hizo lo propio los 30 años de la declaración de los Derechos del Niño, que tuvo lugar el miércoles 20. Carrizo tuvo un particular protagonismo en la noche, por solicitar el Tratamiento sobre Tablas de 4 diferentes proyectos: una ordenanza adhiriendo a lo establecido a la Ley 27306 sobre Dislexia en el ámbito de la salud pública local; una resolución declarando de Interés Legislativo el proyecto de extensión impulsado por la UNLU Campana sobre Abordaje de Consumos Problemáticos; otro declarando de Interés Legislativo un desfile de modas organizado por el Instituto del Bicentenario a realizarse el próximo 13 de diciembre en el club San Lorenzo; y, finalmente, una resolución repudiando el golpe de estado en Bolivia. Los cuatro tratamientos fueron aprobados, aunque el último fue con la abstención del bloque oficialista dado que, en resumidas cuentas, y en palabras de Cazador, "si bien hubo un golpe de estado, también es cierto que Evo Morales forzó la constitución boliviana para perpetuarse en el poder". Con la presencia de más de 15 profesoras en la barra, Carrizo también pidió la palabra para darle visibilidad al reciente cierre de la carrera de Profesorado de Portugués que se dicta en las instalaciones de la Escuela Normal, aun cuando se inscribieron 80 alumnos para iniciar el siguiente período lectivo. Otros tres expedientes significativos respecto al ámbito educativo ingresaron el jueves por la noche. Dos de ellos fueron presentados por la UV Calixto Dellepiane. Uno, solicitando a la Jefatura Distrital Campana que informe la cantidad de cargos docentes, cuántos están cubiertos y cuántos quedaron vacantes al cierre del ciclo lectivo 2019 en el nivel primario. Y otro, solicitando al Ejecutivo intervenir ante la Dirección de Escuelas de la Provincia, el Consejo Escolar de Campana y la Secretaría de Asuntos Docentes a fin de garantizar la cobertura de cargos docentes al inicio del ciclo escolar 2020. Consultada al respecto por La Auténtica Defensa, la concejal Rosa Funes señaló que ambos proyectos recogen la preocupación de la comunidad docente, dado que la cantidad de docentes nombrados no sería suficiente en el nivel primario y se habrían perdido muchas horas de clases por esta razón. Además, no estarían actualizados los listados de emergencia (necesarios para cubrir las vacantes); y por falta de personal, la Secretaría de Asuntos Docentes no lograría nombrar las suplencias en tiempo y forma. El tercer expediente sobre el tema, fue uno presentado por el Ejecutivo, eximiendo a la empresa Siderca SAIC del pago de los Derechos de Construcción correspondientes al inmueble cedido a la Asociación Dante Alighieri para el funcionamiento del colegio. Entre los Despachos de Comisión, fue aprobado el Proyecto de Ordenanza del Interbloque PJ-Frente de Todos adhiriendo a la Ley Nacional 26968 referente a la prohibición de venta, expendio o suministro a menores de edad de "pegamentos de contacto" con solventes orgánicos. Finalmente, se prorrogó el período de sesiones ordinarias: el próximo 19 de diciembre a las 10 de la mañana se tratará el Presupuesto Municipal 2020.

Este jueves se decidió la prórroga de las sesiones ordinarias. La próxima tendrá lugar el próximo 19 de diciembre a las 10 de la mañana donde se tratará el Presupuesto 2020.





La concejal Funes señaló que faltan nombramientos en el nivel primario, además que no se cubrieron vacantes por licencia.





Por licencia de Sebastián Abella y de Luis Gómez; Norma Ibarra asumirá la intendencia por 8 días.





La concejal Carrizo expuso sobre el cierre de la carrera del profesorado de Portugués en nuestra ciudad. SOLICITAN AL HCD RECHAZAR LA REZONIFICACION DE EL TAJIBER Fundación Humedales / Wetlands International, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Humedales sin Fronteras, Cauce, Patrimonio Natural, Taller Ecologista, SOS Hábitat, Casa Río, Asamblea Delta y Río De La Plata, Asociación Ambientalista del Partido de Escobar, Vecinos del Humedal, Red de la Cuenca Río Luján y Comunidad Indígena Punta Querandí emitieron un comunicado de prensa. Un conjunto de ONGs solicitaron al Concejo Deliberante de Campana rechazar el Proyecto de Rezonificación del predio del Tajiber, dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos para la instalación de una planta de combustible. "Esto implicaría riesgos concretos para la salud de quienes habitan los barrios Lubo y La Josefa, para favorecer el interés económico de un privado", señalaron organizaciones ambientalistas en un comunicado de prensa fechado este jueves. Fundación Humedales / Wetlands International, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Humedales sin Fronteras, Cauce, Patrimonio Natural, Taller Ecologista, SOS Hábitat, Casa Río, Asamblea Delta y Río Paraná, Asociación Ambientalista del Partido de Escobar y Comunidad Indígena Punta Querandí, solicitan que "se desestime la iniciativa que habilitaría la ampliación de una planta de almacenamiento de combustible – Petromining – en un lugar de alto valor ambiental, en una zona lindera al Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. La misma ya cuenta con la aprobación del ejecutivo de la municipalidad de Campana, que la elevó al HCD para su tratamiento a mediados de diciembre". "El establecimiento de un proyecto industrial dentro del humedal de Campana es claramente contrario a la Ordenanza 6660/2017 de la Municipalidad, que establece como no urbanizable el área territorial correspondiente a la zona de humedales asociados a la cuenca del Río Luján y Paraná de las Palmas", agregan. "El tratamiento de dicho proyecto también implica una clara vulneración al Reglamento del Honorable Concejo Deliberante de Campana, que establece en su artículo 139 la obligatoriedad de realizar una audiencia pública previa al tratamiento de proyectos que pudieran modificar el Código de Planeamiento Urbano. El Plan de Gestión de la ex-Reserva Otamendi (hoy integrada al Parque Nacional Ciervo de los Pantanos) recomienda que se privilegie el desarrollo de actividades amigables en el entorno de la misma, llamado Zona de Amortiguamiento. Esta área no sólo colabora para que se mantenga la integridad ecológica del Parque, sino que contribuye a mitigar el pesado impacto ambiental que ha supuesto el desarrollo industrial de Campana y a sostener los valiosos servicios ecosistémicos que sus humedales proveen, como mitigación de inundaciones y el cambio climático, el almacenamiento de agua, la provisión de alimentos y medios de vida, dar cobijo a variada fauna y flora, entre otros", concluye el documento.

Preocupa la falta de suplencias en el Nivel Primario

