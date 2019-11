El accidente tuvo lugar el jueves por la noche. Habría sido mientras unos querían robar y otros intentaban evadirse. Alrededor de las 22 del jueves tuvo lugar un accidente en la Ruta 6, mano a Campana, a la altura del barrio Santa Lucía, que tuvo como protagonistas a 2 motos que chocaron entre sí. En una de ellas, la Gilera Cross, se trasladaban un hombre y una mujer; mientras que en la Honda 110 cc una pareja de hombres. Los cuatro fueron asistidos por dos móviles del SAME. El que llevó la peor parte fue el conductor de la Gilera Cross, quien tenía un corte en la cabeza. Ya en el Hospital, la pareja de la Gilera explicó que el accidente fue fruto de una persecución, y mientras trataban de evadirse, fue que ambas motos cayeron al suelo.

Todo sucedió sobre Ruta 6, mano a Campana, a la altura de Santa Lucía. #Dato Choque de dos motos en Ruta 6, frente a Santa Lucía, mano a #Campana. Anoche a las 22hs. De la Honda 110 dos Muchachos trasladados por ?? SAME 1, de la Gilera 150 un muchacho y una chica con golpes varios ?? SAME 3. CP ?? Refuerzo, Vial. Presunto intento de cometer ilícito pic.twitter.com/cYc5WyWScS — Daniel Trila (@dantrila) November 22, 2019

Dos motos, cuatro accidentados y una denuncia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar