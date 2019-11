Desde las 17.00 enfrenta a Atlas como visitante por la 11ª fecha. El Auriazul acumula cuatro juegos sin triunfos y llega a este duelo tras perder como local ante Argentino de Rosario. }Por la 11ª fecha del Torneo Apertura de la Primera D, Puerto Nuevo enfrentará esta tarde a Atlas como visitante en un partido que se disputará desde las 17.00 horas en el estadio Ricardo Puga de General Rodríguez con arbitraje de Néstor Barrios. Para el Auriazul será la oportunidad de cortar una racha de cuatro juegos sin triunfos, dado que no ha podido volver a ganar desde la salida de Carlos Pereyra como DT: desde entonces suma tres empates y la última derrota 2-0 como local ante Argentino de Rosario. Y también, la chance de cortar una racha negra como visitante ante Atlas: el Auriazul lleva ocho derrotas consecutivas ante el Marrón en esa condición y ni siquiera ha podido marcar goles. En esta oportunidad, el entrenador Martín Correa podrá volver a contar con Raúl Colombo (el marcador central ya cumplió su sanción por la expulsión ante Atlético Lugano), pero no así con los delanteros Brian Fassone (debe una fecha todavía) y Orlando "Pampa" Sosa (aún le resta cumplir dos más). Pero en el entrenamiento de ayer, el DT sumó una duda por una contractura que sufrió el mediocampista Kevin Redondo, cuya presencia en el encuentro de esta tarde se resolvería hoy mismo. En caso de no llegar en condiciones sería reemplazado por Emanuel Russo. Además, en el mediocampo, Nicolás Colombano volvería a la titularidad, mientras que la duda es el acompañante en ofensiva de Rodrigo Fleitas: Enzo Moreno o Mariano Filiosi. Entonces, la probable formación del Auriazul para visitar al Marrón sería: Ignacio Díaz Peyrous; Nicolás Rodríguez, Lautaro Cuenos, Raúl Colombo, Ezequiel Ramón; Nicolás Colombano, Santiago Palacio, Redondo o Russo, Agustín Campana; Moreno o Filiosi y Rodrigo Fleitas. La nómina de convocados por Correa para este partido se completa con el arquero Esteban Montesano, el defensor Nahuel Gerez, el mediocampista Eliseo Aguirre y los delanteros Nazareno Gómez y Alan Sosa. Por su parte, Atlas venció 2-1 a Yupanqui como visitante en su última presentación y, así, se mantuvo a cinco puntos de distancia de Liniers, el único líder del campeonato. Por ello, el Marrón de General Rodríguez sigue todavía con posibilidades, en estas últimas tres fechas del Apertura, de darle alcance al elenco de General Villegas. El conjunto dirigido por Néstor Retamar cuenta en su plantel con tres jugadores que la pasada temporada actuaron en Puerto Nuevo: los defensores Joaquín Montiel y Santiago Correa y el mediocampista Mauricio Ruiz. Los tres serían titulares hoy, si es que el DT repite la formación que presentó ante Yupanqui. Es decir: Ricardo Grieger; Lautaro Díaz Laharque, Joaquín Montiel, Santiago Correa, Braian Bolli; Kevin González, Nicolás Pérez, Gonzalo Valenzuela, Mauricio Ruiz; Sebastián Ybares y Saúl Castro.

EL PORTUARIO NECESITA DE AGUSTÍN CAMPANA PARA RECUPERAR SU MEJOR VERSIÓN. PRIMERA D – FECHA 11 SÁBADO - 17.00 horas: Muñiz vs Yupanqui / Martín Molina - 17.00 horas: Atlas vs Puerto Nuevo / Néstor Barrios - 17.00 horas: Argentino (R) vs Dep. Paraguayo / Edgardo Zamora - 17.00 horas: Lugano vs Juventud Unida / Carlos Petrussa DOMINGO - 17.00 horas: Liniers vs Def. de Cambaceres / Lucas Ozuna LUNES - 17.00 horas: Sp. Barracas vs Claypole / Felipe Viola - 17.00 horas: Central Ballester vs Centro Español / Nicolás Mastroien EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 72. En 71 partidos, Puerto Nuevo logró 35 victorias, Atlas ganó 24 partidos y empataron en 12 ocasiones. El Portuario marcó 143 goles, mientras que Atlas convirtió 109. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 34 partidos, Puerto Nuevo ganó 18 (76 goles) y Atlas ganó 8 (44 goles). Empataron 8 veces COMO LOCAL ATLAS. En 37 encuentros, Puerto venció en 17 oportunidades (67 goles) y Atlas logró 16 triunfos (65 goles). Empataron 4 veces EL ULTIMO ENCUENTRO VISTANTE. El viernes 1º de febrero de 2019, por la 16º fecha del pasado campeonato de la Primera D, Atlas se impuso 2-0 con goles de Maximiliano Maciel y Nicolás Pardo. Arbitraje de Edgardo Kopanchuk APOSTILLAS: Siete partidos sin ganar lleva Puerto ante Atlas, con 2 empates y 5 derrotas. Como visitante, son 8 los encuentros sin triunfos, con 8 caídas consecutivas y sin marcar goles en esta condición. La última victoria fuera de Campana se remonta al miércoles 14 de noviembre de 2007, por la 9ª fecha de la Primera D 2007/08. Fue por 5 a 3 con goles de Lucas Ávila (2), Juan Pablo Martínez, Orlando Sosa y Diego Romero para el Auriazul, mientras que Wilson Severino marcó los tres tantos del Marrón. MÁXIMOS GOLEADORES DE PUERTO: Rubén Marcelo Stella (8), Nicolás González (6), Oscar Rodríguez (5), Néstor Coronel (4), Orlando Sosa (4), Carlos Canale (4) y Martín Monteagudo (4). MÁXIMOS GOLEADORES DE ATLAS: Wilson Severino (11), R. Fernández (4), Adrián Benítez (4) y Román Gnocchi (4). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: LA ULTIMA VICTORIA VISITANTE Fue el 14 de noviembre de 2007, por la 9º fecha del campeonato de la Primera D 2007/08. Aquella tarde, Puerto Nuevo se impuso 5-3 sobre Atlas. ATLAS (3): Bello; Iribarren, Mendoza (Melo), Renyinsky y Massa; Lamacchia, Ferreyra, Llano (Juan Canseco) y Alejandro Molinari (Diego Leguiza); Tartaglia y Wilson Severino. DT: Néstor Retamar. SUPLENTES: Vázquez, Dubischar, Pereyra y Santiago Davio. PTO. NUEVO: Carlos Villalba; Sebastián Acuña, Sebastián Miño, Néstor Castro y Diego Bardón; Diego Romero (Mateo Gómez), Tulio Barrios, Damián López (Matías Céspedes) y Lucas Avila; Orlando Sosa (Uriel Sruglie) y Juan Pablo Martínez. DT: Domingo Davio. SUPLENTES: Pérez Radaco, Guevara, Arismendi y Nahuel Pérez. GOLES: PT 12m Severino (A), 17m Martínez (PN) -de penal-, 23m Sosa (PN), 39m y 45m Severino (A) -el primero de penal-. ST 17m Ávila (PN) -de penal-, 19m Romero (PN) y 44m Ávila (PN). EXPULSADO: ST 23m Ferreyra (A), por agresión. CANCHA: Atlas. ÁRBITRO: Raúl Tello.

Primera D:

Puerto Nuevo va por la recuperación a General Rodríguez

