Pseudónimo "El Negro Cele" - Poeta y Letrista - 3 de agosto de 1896 - 28 de julio 1947 - Lugar de nacimiento: Buenos Aires Era boxeador y le llamó la poesía, la poesía arrabalera, por supuesto como la de Villa Crespo, al barrio que lo vio crecer. Allí8 se convirtió en el vate más popular del cancionera ciudadano con su verba pintoresca, fue el más alto exponente de la lunfardia a despecho del mismo Carlos De La Púa (Carlos Muñoz). Por 1920 más o menos, el diario Ultima Hora en su sección El Gorro de Dormir premiaba con cinco pesos semanales al autor de los versos que en ella se publicaban. Allí apareció "Por la Pinta" del desconocido Cele, que luego se llamaría "Margot" el primer tango suyo, su primera letra para la canción popular. A raíz de ella intimó con Gardel y Razzano cultivando con ellos una amistad imperecedera, con el dúo nos da el inmortal, "Mano a Mano" que es la letra que más gusta a los amantes verdaderos del tango canción. En vida de su amigo Carlitos incluye su nombre en varias poesías con algunas convertidas en tango, cosa inusitada en aquellos tiempos así podemos apreciarlo en "Son Grupos" con música de Gerardo Matos Rodríguez y Corrientes y Esmeralda con la de Francisco Pracanico, en los que dice respectivamente: "A puro mate, amargo como hiel/y tangos de Gardel/en la vitrola. /Y en tu esquina rea cualquier cacatúa/sueña con la pinta de Carlos Gardel. Además de los citados "Margot" y "Mano a Mano", Gardel popularizó en grabaciones sus tangos: "La Mariposa" y "Malevito" que tienen música de Pedro Maffia, "El Arroyito" y "Cordobesita" (zamba) con música de Sauel Castriota, "Milonga Fina", "El alma que siente" y "El Bulín de la calle Ayacucho" con las de los hermanos Servidio, "Gorriones" y "Pan" con la colaboración de Eduardo Pereyra, "Mala Entr4aña" con música de Enrique Maciel, "Lloró como una Mujer" y "Tengo miedo" hechos con José María Aguilar, "Canchero" con música de Arturo De Bassi, "Colorao Colorao", musicalizado por Alberto Acuña, "Por seguidora y por Fiel" con Ricardo Brignolo "Te odio", "Si se salva el Pine" y "Mentira" con música de Francisco Pracánico. "Viejo Smoking" con la de Guillermo Barbieri. En su repertorio tuvo también "Comadre" (Filiberto) que llevó a Europa y Corrientes y Esmeralda el entusiasta gardeliano lamenta que el gran Carlos no llevara al disco los dos últimos citados como así los populares: "Muchacho" t "Venite conmigo" (Donato), "Atenti Pebeta" (Ortiz), "Nunca es tarde" y #Viejo coche" (Pereyra), "No hay derecho" (Aviles), "Sentencia" (Maffia), "La Travesia" (Iriarte) "Botija Linda" (Matos Rodríguez), "Audacia (Hugo La Rocca). Otros éxitos obtuvo con "Farol de los Gauchos" (zamba), "Pensando en ti" (vals), "Varón", "Yo no soy un porteño" (milonga), "Beba", "Carta Brava", "De estirpe porteña", "Cuando me entrés a fallar", "Derrotado", "Pa lo que te va a durar", "la carta que me dejaste", "Taita", "El as de los ases", "La musa mistonga", "La misma Milonga", "Milonga", "Armonía", "Chatita color celeste", "Duraznos a cuarenta el ciento", "Nunca", "Candombe de Barrio", "Que Careta", muchos creados y grabados por la inimitable Rosita Quiroga Y otros por Corsini, Magaldi, Charlo, Gómez, La Maizani y musicalizados nada menos que por Eduardo Pereyra, Azucena Maizani, Lomuto, José Razzano, Edgardo Donato, Jose M. Aguilar, Ángel Denesi, Guillermo Barbieri, Hugo La Rocca, Juan Marini, Antinio Polito, Antonio Rodio, Rodolfo Sciamarella, Antonio Sureda, Rafael Ventura, Manuel Buzón y la misma Quiroga. Actuó por distintas radios prolongando con sus versos actuaciones de Francisco Canaro, Rosita Quiroga y Carlos Gardel y al lado de este apareció en la película Viejo Smoking del año 1930. Por intermedio de canciones populares del Editor Raúl Gómez publicó en noviembre de 1921 su primer folleto Chapaleando Barro con prólogo de Numa Córdoba y en 1926 cuando pasa el organito. Además es el auto de la letra del recitado de la cumparsita que también interpretaba Julio Sosa.

