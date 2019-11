Efemérides del día de la fecha: 23 de Noviembre

DÍA DE LA DEFENSA CIVIL Instituido por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto Nº 1988 en el año 1981, en este día se conmemora el aniversario de la primera reunión a nivel nacional de la Junta Nacional de Defensa Civil para actuar en el desastroso terremoto que destruyó Caucete, San Juan, en el año 1977; éste inició a las 6:23 de la mañana despertando a los sanjuaninos para presenciar una de las peores catástrofes del país, con una magnitud de 7,5º en la escala de Richter, el sismo colapsó edificios, cortó los servicios básicos, hirió gravemente a 300 personas y dejó 65 víctimas fatales. La "Guía Didáctica de Defensa Civil" define a la misma como el "conjunto de medidas y actividades no agresivas tendientes a evitar, anular o disminuir los efectos de la guerra, los agentes de la naturaleza o cualquier otro desastre de otro origen que puedan provocar sobre la población y sus bienes, contribuyendo a restablecer el ritmo normal de vida de las zonas afectadas." En esta jornada se homenajea a todos aquellos que a diario realizan actos altruistas para asegurar el bienestar de la población. FALLECE HOMERO EXPÓSITO Homero Aldo Expósito nació el 5 de noviembre del año 1918 en Campana. Criado en Zárate desde pequeño, atravesó sus primeros años rodeado de libros que le traía su padre, Don Manuel Expósito, comerciante que amaba la lectura; producto de esto, la inspiración comenzó a rebalsar a Homero que a los 10 años encontró como solución escribir. En el año 1924, nació su hermano Virgilio Expósito, hombre clave en su vida por acompañarlo y apoyarlo en el tango. Rápidamente el don de la escritura se haría evidente cuando cursando en el Colegio San José de Buenos Aires monopolizó los premios de los concursos de Literatura de la institución y, a su vez, a los 14 años ganó un concurso del diario "Noticias Gráficas." Llegado el momento de decidir qué estudiar Homero resolvió que la carrera de Filosofía y Letras era la indicada para él por despertarle un gran interés, no obstante, diversas cuestiones minaron que se recibiera generando un circulo de idas y venidas constantes. Influenciado por el tango que se respiraba en Zárate, en el año 1938, realizó junto a su hermano su primer tango "Rodando" que interpretó la reconocida cantante y actriz Libertad Lamarque, sin embargo, su repercusión fue muy leve. Pero esto no lo desalentó y aprovechando su formación y cultura compuso "Farol", canción que en el año 1943 grabó con la Orquesta de Osvaldo Pugliese y la voz de Roberto Chanel para la discográfica "Odeón." Más adelante, se aventuró en el mundo de la gastronomía y puso, primero en Zárate, el restaurante "El Sibarita" y, luego, en Mar del Plata "Lo de Homero", ambos fueron un rotundo fracaso que lo impulsaron a continuar escribiendo con su particular estilo: "cuando me preguntan entre qué colegas me ubico, respondo entre la nostalgia de Manzi, que no era una nostalgia quejosa sino una tristeza, que no es lo mismo y, por otro lado, con la cosa dura, de Discépolo." Entre sus canciones más destacadas se encuentran "Trenzas", "Maquillaje", "Ese muchacho Troilo", "Chau no va más", "Te llaman Malevo", "Naranjo en Flor", "Absurdo" y "Yuyo Verde." Falleció a los 68 años, en el año 1987, en Buenos Aires. RACING CAMPEÓN Un día como hoy en el año 1949, Racing se coronaba campeón del Torneo de Primera División, el primero que abría la puerta del tricampeonato (1949, 1950, 1951). Luego de que se les escapara el campeonato anterior por la huelga de jugadores en reclamo por la personería gremial, el sólido plantel dirigido por Guillermo Stábile arrasó en los partidos con su temible y legendaria delantera compuesta por Juan Carlos Salvini, Rubén Bravo, Norberto "Tucho" Méndez, Llamil Simes y Ezra Sued. La eficacia, rapidez y calidad de juego de "La Academia" le permitió hacerse con 21 triunfos en los que destacaron las goleadas 6 a 1 frente a San Lorenzo y Lanús, 6 a 2 contra Boca y 5 a 1 ante Estudiantes. Aquella tarde de miércoles los "albiceleste" se enfrentaron a Boca en un partido lleno de emociones donde los de Avellaneda comenzaron perdiendo por un gol de Francisco Campana y lo terminaron remontando con un gol de "Tucho" Méndez y otro de Bravo; a tres fechas de finalizar el campeonato, Racing gritaba campeón.

Efemérides del día de la fecha: 23 de Noviembre

