La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 23/nov/2019 Primera Nacional:

Villa Dálmine cierra hoy su preparación para recibir mañana a Gimnasia (J)







El plantel entrenará por la tarde en el estadio y luego quedará concentrado en nuestra ciudad. Está en duda Nahuel Banegas. Si no llega, su lugar será ocupado por Juan Ignacio Alvacete. Esta tarde, en el estadio de Mitre y Puccini, el plantel de Villa Dálmine realizará su último entrenamiento antes de recibir mañana domingo a Gimnasia de Jujuy por la 13ª fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional (el encuentro se jugará desde las 17.00 con arbitraje de Sebastián Zunino). En esta última práctica, el DT Lucas Bovaglio confirmará la lista de convocados, dado que los 18 jugadores seleccionados quedarán concentrados en nuestra ciudad a la espera del Lobo jujeño. En ese sentido, la principal duda es la condición física de Nahuel Banegas, el lateral izquierdo que sufrió una sobrecarga muscular en el segundo tiempo frente a All Boys y está en duda para este compromiso. En caso de finalmente no quedar concentrado, su lugar será ocupado por Juan Ignacio Alvacete, dado que el marcador central Gastón Martínez volverá a formar dupla con Alejandro Maciel tras cumplir su suspensión por la expulsión ante Atlético Rafaela. Después, Bovaglio no realizaría variantes, teniendo en cuenta que Facundo Affranchino sigue en recuperación de su desgarro, al igual que Alan Picazzo (estaría a disposición para el último partido frente a Santamarina de Tandil). En tanto, la rehabilitación de Catriel Sánchez es más compleja y difícilmente vuelva a jugar en lo que resta de este año. Así, la formación del Violeta para mañana sería la siguiente: Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Gastón Martínez, Juan Ignacio Alvacete; Lucas Cuevas, Matías Ballini, Nicolás Del Priore; Brian Orosco; Marcos Arturia y Germán Lesman. FECHA 14 Esta anteúltima fecha de la primera rueda de la Primera Nacional comenzaba anoche en Junín, donde Sarmiento recibía a All Boys al cierre de esta edición. En tanto, hoy sábado tendrá seis encuentros. Por la Zona 1 jugarán: Nueva Chicago vs Agropecuario (17.00), Alvarado de Mar del Plata vs Estudiantes de Buenos Aires (20.30) y Belgrano de Córdoba vs Mitre de Santiago del Estero (21.10). Y por la Zona 2 se medirán: Brown de Adrogué vs Defensores de Belgrano, Deportivo Riestra vs Atlético de Rafaela y Almagro vs Santamarina (todos desde las 17.00).

NICOLAS SANSOTRE, EL RENDIDOR LATERAL POR DERECHA DEL VIOLETA.







Primera Nacional:

Villa Dálmine cierra hoy su preparación para recibir mañana a Gimnasia (J)

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar