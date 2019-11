Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 23/nov/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 23/nov/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

RIVER, POR EL BI Esta tarde, River Plate buscará su segundo título consecutivo de Copa Libertadores de América cuando enfrente a Flamengo de Brasil en la final que se disputará desde las 17.00 horas en el Estadio Monumental de Lima (Perú). Será la primera vez que el certamen se defina en partido único, en escenario neutral. Finalmente, el DT Marcelo Gallardo no utilizará al chileno Paulo Díaz como variante táctica (tal como se estimaba en la previa) y dispondrá de la formación que utilizó habitualmente en el último tiempo. O sea: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Nicolás De la Cruz; Matías Suárez y Rafael Santos Borré. SUPERLIGA: TRES JUEGOS La 14ª fecha del campeonato de la Superliga comenzará hoy con tres partidos: Huracán vs Central Córdoba de Santiago del Estero (19.40), Defensa y Justicia vs Lanús (19.40) y Atlético Tucumán vs San Lorenzo (21.45). En el Ciclón, el delantero Nicolás Blandi figura entre los 20 convocados del DT Diego Monarriz para visitar al Decano tucuamno. Mañana domingo, en tanto, se disputarán cuatro cotejos: Boca Juniors vs Unión (17.10), Gimnasia de La Plata vs Arsenal (19.40), Banfield vs Vélez Sarsfield (19.40) y Talleres vs Racing Club (21.45). Mientras el lunes se jugarán otros cuatro encuentros: Colón vs Estudiantes de La Plata (19.00), Patronato vs Godoy Cruz (19.00), Argentinos vs Newells (21.10) y Rosario Central vs Aldosivi (21.10). El duelo entre Independiente y River Plate quedó programado para el 19 de enero, dado que disputa hoy la final de la Copa Libertadores de América con Flamengo. CHACHO SE VA Eduardo Coudet confirmó que en diciembre no seguirá como entrenador de Racing Club. "Ya le comuniqué al presidente que creo que es un ciclo cumplido. En septiembre se lo dije a Diego Milito, para comportarme bien con el club y que tengan tiempo de buscar otro técnico. Más allá de estos partidos que faltan, no voy a continuar", expresó ayer "el Chacho". Desde La Academia ya trabajan en su sucesor y el principal apuntado es Sampaoli, actualmente en el Santos de Brasil. MASCHE, AL PINCHA Según trascendió, Javier Mascherano será refuerzo de Estudiantes de La Plata en 2020. La noticia se conoció luego que el presidente de la institución platense, Juan Sebastián Verón, viaje a China y llegue a un acuerdo con el jugador y su representante. Así, "el Jefecito" finalizará su vínculo con el Hebei Fortune de China a fin de año y viajará a Argentina para firmar y ser presentado como jugador del Pincha. PRIMERA B METRO La 15ª fecha del Apertura comenzará hoy con cinco partidos: Talleres (RE) vs Fénix, Defensores Unidos vs Almirante Brown (líder con 30 puntos), Acassuso vs Tristán Suárez, Villa San Carlos vs Deportivo Armenio y Comunicaciones vs San Telmo. Todos se jugarán desde las 17.00 horas. PRIMERA C En el inicio de la 17ª fecha del Apertura, el líder Laferrere (31 puntos) cayó 1-0 como local frente a Victoriano Arenas. La programación continuará hoy con dos encuentros: Deportivo Merlo vs Excursionistas y Central Córdoba (R) vs Ituzaingo. PRIMERA A FEMENINA La 9ª fecha de la Primera A del Torneo Femenino de AFA comenzó ayer con victoria de Estudiantes de La Plata, que superó 3-2 a Platense como visitante. Hoy sábado se jugará el clásico de Avellaneda entre Racing Club e Independiente y también el duelo entre SAT vs Lanús.

