En la noche del jueves se impuso 5-2 en el partido desempate por el tercer puesto del Grupo A. Participará de la definición por el título junto a Mega Juniors, Defensores de La Esperanza, La Josefa, Atlético Las Campanas y Otamendi FC. Este domingo se disputa la primera fecha en Las Campanas. El último boleto para el Hexagonal Final del Torneo Oficial 2019 de la Liga Campanense de Fútbol quedó en manos de Deportivo San Felipe, que en la noche del jueves derrotó 5-2 a Lechuga FC en el partido desempate por el tercer puesto del Grupo A. El Aurinegro fue de menor a mayor a lo largo de la campaña y aprovechó la baja de Villa Dálmine para meterse de lleno en la pelea por el tercer puesto. Finalmente, el gran rendimiento de Lechuga FC en este campeonato no le permitió escaparse y terminaron definiendo la clasificación mano a mano el jueves por la noche en cancha de La Josefa. Y allí, "el Sanfe" estuvo muy contundente y se quedó con el pasaje gracias a los goles de Javier Pérez (2), Nicolás Oroná, Héctor Vallejos y Walter Verón (de penal). Por el lado de Lechuga FC, los dos tantos fueron convertidos por Jean Franco Mazzei. De esta manera, los seis clasificados al Hexagonal Final son: Mega Juniors, Defensores de La Esperanza y Deportivo San Felipe por el Grupo A; y La Josefa, Atlético Las Campanas y Otamendi FC por el Grupo B. Los seis equipos se enfrentarán todos contra todos, a una sola rueda y el campeón se definirá por puntos luego de disputadas las cinco fechas. La primera de ellas se jugará este domingo y el fixture se definió anoche en la reunión previa que organizó la Liga Campanense (ver aparte).

EL FESTEJO DE SAN FELIPE TRAS LA VICTORIA 5-2 SOBRE LECHUGA FC. AMBOS HABÍAN IGUALADO EN LA TERCERA POSICIÓN DEL GRUPO A CON 39 PUNTOS. EL FIXTURE DEL HEXAGONAL Anoche, en una reunión de la que participaron todos los clubes involucrados en el Hexagonal Final, se sorteó el fixture de esta definición y también se establecieron los escenarios en los que se disputarán las primeras tres fechas. La primera se jugará este domingo en cancha de Las Campanas y tendrá los siguientes partidos: Atlético Las Campanas vs Mega Juniors (9.00), Defensores de La Esperanza vs Deportivo San Felipe (11.00) y La Josefa vs Otamendi FC (13.00). La segunda fecha se disputará entre miércoles y jueves próximos en cancha de La Josefa con los siguientes encuentros: Deportivo San Felipe vs Atlético Las Campanas, Defensores de La Esperanza vs Otamendi FC y La Josefa vs Mega Juniors. Y la tercera se jugará el domingo 1º de diciembre en cancha de Otamendi con los siguientes encuentros: Deportivo San Felipe vs Mega Juniors, Otamendi FC vs Atlético Las Campanas y La Josefa vs Defensores de La Esperanza. En tanto, por la fecha 4 jugarán: Otamendi vs Mega Juniors, Defensores de La Esperanza vs Atlético Las Campanas y La Josefa vs Deportivo San Felipe. Mientras que la 5ª y última fecha tendrá estos partidos: Otamendi vs Deportivo San Felipe, Defensores de La Esperanza vs Mega Juniors y La Josefa vs Las Campanas.

