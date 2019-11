La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 23/nov/2019 Hóckey sobre Césped:

Enfrentará a Universidad de Buenos Aires en el Club Banco Nacional de Desarrollo. Si logra la victoria, irá por el título el sábado 30 ante el ganador de San Isidro Club "C" y Pucará "B"´. La Intermedia femenina del Campana Boat Club intentará esta tarde conseguir su pasaje a la gran final por el título de campeón de la División E de la Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires (AHBA). Enfrente tendrá a Universidad de Buenos Aires, ganador de la Zona 2, que en Cuartos de Final derrotó 5-2 al Club Italiano "C" (ganador de la Zona 8). El partido se jugará en el Club Banco Nacional de Desarrollo (BaNaDe) desde las 14.00. UBA fue uno de los mejores equipos de Intermedia de toda la División E durante 2019: consiguió 65 puntos sobre 72 (90% de efectividad), ganó 21 partidos, empató 2 y perdió tan solo 1. Además, fue el equipo más goleador de la zona con 72; y el que tuvo la valla menos vencida, con 8 (+64 DG). La campaña del Boat Club en la Zona E7 fue, por supuesto, también excelente: consiguió 54 puntos sobre 66 (81%), con 17 ganados, 3 empatados y 2 perdidos, 68 goles a favor y 15 en contra (+48 DG). En Cuartos de Final, las Celestes superaron a Liceo Militar: después de igualar 1-1 en el tiempo regular, vencieron 2-0 en la definición por penales australianos. Quien resulte ganador de esta semifinal deberá enfrentar en el partido decisivo al ganador del choque entre San Isidro Club "C" y Pucará "B", que jugarán inmediatamente antes, desde las 12.00, también en BaNaDe. En tanto, la final por el título de la categoría Intermedia de la divisional se jugará el sábado 30 en la cancha de agua del Club Náutico Hacoaj.

