El último miércoles se aprobó en Diputados la Ley de Enseñanza del Folklore en las Escuelas de la Argentina. El campanense Raúl Chuliver, músico y estudioso del tema, fue parte de su impulso y creación. No se le puede otorgar la "Orden de la Campana", porque ya es suya desde noviembre del año pasado. Y su fama se extiende mucho más allá de nuestra ciudad. De hecho, algunos lo conocen como "el salteño nacido en Campana". Pero como si toda su trayectoria como músico, cantante y bailarín de folklore no fuera suficiente, esta semana se sumó un nuevo hito en su extenso aporte a la cultura nacional y sus tradiciones. Raúl Chuliver (65) integra el grupo que, en 2011, desde la Academia Nacional de Folklore impulsó la creación de la Ley de Enseñanza del Folklore en las Escuelas, que fue sancionada este miércoles en la Cámara de Diputados a instancias de la senadora rionegrina Magdalena Odarda, quien presentó el proyecto en la cámara alta. "En la cámara de Diputados -comenta Raúl- se debe agradecer a Daniel Filmus, quien como Presidente de la comisión de Cultura acompañó el proyecto y comprometió a los demás partidos a sumarse con el apoyo". Sobre la mesa del comedor hay una partitura escrita a mano, un lápiz, anteojos de lectura y una guitarra criolla. "Estoy transcribiendo Campo sin eco para guitarra. La compuso Ariel Ramírez en 1957. Él tocaba el piano, y la partitura para guitarra no existe…" dice con una sonrisa. Entre zambas, gatos, carnavalitos y chacareras, Raúl acumula más de 50 composiciones originales, entre ellas, las festejadas Capullo de amor, El esquivao, Pago adentro, Rapsodia de malambo, Malambeando, y Zamba de un niño pobre, además la obra clásica Concierto en Re Mayor para guitarra sola. Y si uno lo piensa, ya hacen 60 años que alguien le puso una guitarra en sus manos por primera vez y desde entonces estuvo presente en su vida prácticamente a diario. "Era chiquito y me enseñaron los primeros pasos en las danzas nativas y los primeros acordes en guitarra. Y paralelo a la primaria, empiezo a estudiar guitarra en el conservatorio de Miguel Corsani. Siempre me apasionó el tema, y ya más grande, en la secundaria empecé a recopilar y documentar la historia del folklore argentino, en todas sus manifestaciones. Y lo sigo haciendo, porque es inagotable: siempre hay algo a agregar. De hecho, acabo de corregir y aumentar mi libro este año", comenta. Raúl se refiere al libro "Folklore", que se puede consultar on line en portaldesalta.gov.ar/librosonline. Está dirigido a todo público en general amante del folklore y para la enseñanza del folklore en las escuelas. "Fueron unos 5 años de trabajo de edición. Es una gran recopilación de la información que fui atesorando desde mi adolescencia", señala. Ya hablando de la Ley sancionada y su importancia, comenta: "Por supuesto que es un orgullo haber integrado ese grupo inicial. Es que hace mucho que venimos detrás de esto. Si bien en el interior el folklore se vive de otra manera y está más presente, lo cierto es que no se enseña de manera planeada desde los años 60. Y con esta idea estábamos dando vueltas desde 2011, cuando nos convocó la Academia Nacional de Folklore para el diseño de la ley. Hay que entender que no se ama lo que no se conoce, y estamos hablando de defender nuestra identidad, y nuestras raíces", concluye.

Integrante de la Academia Nacional de Folklore, Chuliver difunde la temática en internet en rulochuli.wixsite.com/revistafolklore/folklore.





"No se ama lo que no se conoce, y estamos hablando de defender nuestra identidad, y nuestras raíces", señala Raúl Chuliver.





La primera vez que una guitarra llegó a sus manos tenía 5 años. Compuso más de 50 obras entre gatos, zambas, carnavalitos y chacareras.



El Legado

