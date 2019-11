HERMANOS ENFRENTADOS En Atlas fueron titulares tres jugadores que en la temporada pasada actuaron en Puerto Nuevo: Joaquín Montiel, Mauricio Ruiz y Santiago Correa, quien vivió la particularidad de enfrentar a su hermano Martín, actual DT del equipo de nuestra ciudad. Otra curiosidad desde los nombres fue la presencia de un Alan Sosa por lado en cada uno de los bancos de suplentes. El de Atlas no entró, mientras que el hijo del histórico "Pampa" (ausente por suspensión) ingresó en los minutos finales en reemplazo de la figura de la tarde, Enzo Moreno. AHORA COMPARTE EL 8º PUESTO Con su victoria sobre Atlas de ayer, Puerto Nuevo comparte ahora el 8º puesto junto a Yupanqui, que ayer derrotó 2-0 a Muñiz. Así, ambos tiene 13 puntos, aunque el Trapero cuenta con mejor diferencia de gol (+1 contra -4). En los otros dos partidos jugados el sábado, Deportivo Paraguayo le ganó 2-1 como visitante a Argentino de Rosario (que ganaba desde el primer minuto de juego); mientras que Atlético Lugano superó 1-0 a Juventud Unida y se ubicó en el 6º puesto. La programación de la fecha continuará hoy con el duelo entre Liniers y Defensores de Cambaceres (desde las 17.00). En caso de ganar, el elenco de Villegas quedará a un paso de gritar campeón, algo que podría suceder si luego pierde Claypole, que el lunes visita a Sportivo Barracas en una jornada que tendrá también el duelo Central Ballester vs Centro Español.

El Auriazul se impuso con un doblete de Enzo Moreno y, así, no sólo cortó una racha de cuatro partidos sin victorias en el Apertura, sino que además dejó atrás una serie de ocho derrotas consecutivas sin siquiera poder marcar goles en General Rodríguez. Si las rachas están para romperse, Puerto Nuevo se dio ayer un gran gusto, y por duplicado, al vencer 2-1 como visitante a Atlas por la 11ª fecha del Torneo Apertura de la Primera D. Es que así cortó una racha de cuatro partidos sin victorias en el campeonato y, además, le puso fin al maleficio en General Rodríguez, donde acumulaba ocho derrotas consecutivas sin siquiera poder marcar goles. También fue la primera victoria para Martín Correa como entrenador Portuario, después de tres empates y una derrota en sus primeros cuatro encuentros. Y todo ese cúmulo de estadísticas y frustraciones se soltó tras el pitazo final de Néstor Barrios. Por ello, los jugadores Auriazules estallaron en gritos y abrazos para celebrar este muy necesitado triunfo. Fue la tercera victoria del equipo de nuestra ciudad en este Apertura, en el que ahora suma 13 puntos cuando todavía restan dos fechas para su finalización. Y en busca de terminar de la mejor manera este primer semestre, Puerto Nuevo estará recibiendo el próximo sábado a Yupanqui, sabiendo que otro éxito seguramente le abrirá la puerta para tratar de pelear el quinto puesto en la última fecha (visitante ante Muñiz). EL PARTIDO Puerto Nuevo presentó tres cambios en su formación titular: volvió Raúl Colombo a la zaga central, mientras que Nicolás Colombano e Iván Torres ingresaron por Mariano Filiosi y Kevin Redondo (se contracturó el viernes y quedó fuera de los 18). Y el arranque del juego fue abierto, con Castro mostrando su peligrosidad en el local y con Colombano y Campana asociándose en el Auriazul. Así, rápidamente, el equipo de nuestra ciudad se puso en ventaja en el marcador. Iban 4 minutos cuando Campana enganchó un par de veces desde la izquierda hacia el centro y aunque la jugada se ensució por un rebote, el balón le quedó a Colombano, cuyo remate cruzado le salió ancho, pero lo justo para permitir que Moreno lo empuje entrando solo por el segundo palo. La respuesta de Atlas fue inmediata: a los 5 minutos, el "Búfalo" Castro se metió al área por derecha y sacó un remate bajo y cruzado que se topó con la seguridad de Díaz Peyrous. Sin embargo, el Portuario siguió luciendo mejor en ese primer tramo del juego, porque manejaba mejor el mediocampo y porque adelante, Moreno se desmarcaba con mucha movilidad por ambos costados. Incluso, a los 13, desde la izquierda, metió un centro bajo al área que Fleitas aguantó para la llegada de Colombano, quien había iniciado la acción y la terminó con un remate que fue directo a la posición de Grieger, que alcanzó a manotear el balón. Atlas se fue acomodando mejor al trámite en los minutos siguientes y a los 19, Correa exigió de cabeza a Díaz Peyrous, que volvió a responder con seguridad. Aunque tres minutos después, nada pudo hacer ante la definición de Castro, quien cruzó de zurda un remate seco e inatajable tras recibir de Ruiz, en una jugada en la que Puerto Nuevo perdió el balón en mitad de cancha cuando estaba saliendo de su área tras un córner despejado por Cuenos. Con la igualdad del Marrón, el juego se aplacó: perdió intensidad y se hizo más trabado en la mitad de la cancha. Y en ese escenario, el Portuario sufrió una baja sensible: lesionado debió salir "Noni" Ramón (estaba haciendo un buen partido). Para suplantarlo, el DT Correa optó por Eliseo Aguirre, quien ingresó en la mitad de la cancha y llevó (llamativamente) a Campana a retroceder por izquierda. Y a pesar de partir desde más atrás, el 10 generó la última chance de riesgo de la primera mitad con un desborde y un centro que permitió el peligroso anticipo de Fleitas en el primer palo. En el inicio del complemento, Puerto Nuevo volvió a comenzar mejor. A los 2 minutos, Campana armó un contragolpe de área a área y su remate se fue muy cerca del palo izquierda de Grieger. Y a los 5 minutos, Aguirre jugó largo hacia la izquierda para Moreno, quien controló ante la marca de Correa, hizo un rodeo y aprovechó el espacio para sacar un remate al segundo palo que se convirtió en su segundo gol de la tarde y en el 2-1. Con la ventaja a su favor nuevamente, el equipo de nuestra ciudad se fue recostando sobre su campo para tratar de no concederle espacios a Atlas. Así, el local comenzó a dominar territorialmente el juego. Y fue generando situaciones: a los 10, Díaz Peyorus salvó con el pie otra arremetida de Castro; y a los 15, después de varios córners consecutivos, un remate cruzado de González pasó entre muchas piernas y se fue pegado al palo. El único avance que pudo hilvanar el Auriazul en ese tramo del juego fue una buena sucesión de pases que culminó con Colombano habilitando a Moreno, quien remató cruzado y no gritó el tercero porque Grieger alcanzó a desviar el balón al córner. Pero el trámite ya estaba volcado a favor del local, que elegía principalmente la derecha para atacar. Por allí iban Kevin González e Ybares, quienes complicaban a un Campana que no está acostumbrado a defender. Así, el Marrón fue sumando córners y córners a favor, aunque apenas pudo generar dos situaciones muy claras: a los 32, Correa cabeceó solo y a los 43, Pérez definió increíblemente alto. Ya en los minutos finales, con Filiosi en cancha (había reemplazado a Fleitas) y Atlas completamente volcado en ataque, Puerto Nuevo dispuso de espacios para la contra y pudo haberlo liquidado, pero falló en el último pase, como en esa escapada de Campana por izquierda con Filiosi y Alan Sosa llegando libres por el centro del área. Fue lo último que ofreció el juego, porque el cierre de la tarde en el campo de juego fueron festejos, abrazos y sonrisas Auriazules por doquier. Un desahogo que este plantel claramente estaba necesitando. SÍNTESIS DEL PARTIDO ATLAS (1): Ricardo Grieger; Lautaro Díaz Laharque, Joaquín Montiel, Santiago Correa, Braian Bolli; Kevin González, Maximiliano Aguilar, Nicolás Pérez, Mauricio Ruiz; Sebastián Ybares y Saúl Castro. DT: Néstor Retamar. SUPLENTES: Elías Córdoba, Guido Gazzanego, Lionel Arias, Lucas Gómez, Gastón Fernández, Alan Sosa y Enzo Alarcón. PUERTO NUEVO (2): Ignacio Díaz Peyrous; Nicolás Rodríguez, Lautaro Cuenos, Raúl Colombo, Ezequiel Ramón; Iván Torres, Santiago Palacio, Nicolás Colombano, Agustín Campana; Enzo Moreno y Rodrigo Fleitas. DT: Martín Correa. SUPLENTES: Esteban Montesano, Nahuel Gerez, Eliseo Aguirre, Emanuel Russo, Mariano Filiosi, Alan Sosa y Nazareno Gómez. GOLES: PT 4m Enzo Moreno (PN) y 22m Saúl Castro (A). ST 5m Enzo Moreno (PN). CAMBIOS: PT 35m Aguirre x Ramón (PN). ST 12m Arias x Ruiz (A), 13m Alarcón x Bolli (A) y Fernández x Aguilar (A), 34m Filiosi x Fleitas (PN) y 41m Sosa x Moreno (PN). AMONESTADOS: Aguilar, Correa y Díaz Laharque (A); Cuenos, Colombano y Sosa (PN). CANCHA: Atlas. ÁRBITRO: Néstor Barrios.

