En caso de ganar quedará muy cerca de clasificarse a la próxima Copa Argentina. El partido comenzará a las 17.00 en Mitre y Puccini con arbitraje de Sebastián Zunino. Vuelve Gastón Martínez, mientras que Nahuel Banegas continuaría como titular. Por la 14ª fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional, Villa Dálmine recibirá esta tarde a Gimnasia de Jujuy en su último partido como local del año, el cual se disputará desde las 17.00 horas en el estadio de Mitre y Puccini con arbitraje de Sebastián Zunino. Para el Violeta (18 puntos) será la chance de dar un gran paso hacia el primer objetivo de este semestre: lograr la clasificación a la próxima Copa Argentina. Es que, en caso de ganar, quedará afirmado en el 5º puesto de la tabla y muy bien posicionado, al menos, de cara a la última fecha (clasifican los siete mejores). Impulsado por sus dos últimas victorias en fila como visitante, el conjunto que dirige Lucas Bovaglio ha sumado 7 de los últimos 9 puntos y, ahora, a diferencia de lo que ocurría a principios de temporada, su deuda es como local: en sus últimas tres presentaciones en Campana apenas ha cosechado dos puntos. En cuanto a la formación que presentará hoy, el entrenador le seguirá dando continuidad a los nombres y el dibujo táctico. Por eso, sólo regresará Gastón Martínez a la zaga central en reemplazo de Juan Ignacio Alvacete, mientras que Nahuel Banegas se recuperó de su molestia muscular y seguiría como lateral por izquierda. Entonces, la alineación de Villa Dálmine para esta tarde sería: Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Gastón Martínez, Nahuel Banegas; Lucas Cuevas, Matías Ballini, Nicolás Del Priore; Brian Orosco; Marcos Arturia y Germán Lesman. En el banco de suplentes, la novedad es el regreso de Alan Picazzo (recuperado del desgarro sufrido ante Quilmes). La nómina de convocados la completan Juan Ignacio Dobboletta, Santiago Moyano, Juan Ignacio Alvacete, Denis Brizuela, David Gallardo y Álvaro Veliz. Por su parte, Gimnasia llegará a Campana en un momento de mucha irregularidad: solo ganó uno de sus últimos diez compromisos (fue 3-0 como local ante Instituto). Y en esa racha, en ocho encuentros no convirtió goles. Así, actualmente suma 14 puntos y se encuentra en la 14ª posición de la Zona 2. Su entrenador Marcelo Herrera pondría hoy en cancha la siguiente formación titular: Carlos De Giorgi; Diego López, Sebastián Sánchez, Franco Lazzaroni, Ignacio Sanabria; Rodrigo Morales, Matías Carabajal; Ezequiel Gallegos, Matías Córdoba, Gonzalo Castillejos y Daniel Juárez. La lista de convocados para enfrentar a Villa Dálmine se completa con Gonzalo Gómez, Diego Giménez, Álvaro Cazula, Leonardo Ferreyra, Enzo Serrano, Ulises Virreyra y Gabriel Méndez.

BRIAN OROSCO, UNA DE LAS CLAVES DEL BUEN MOMENTO QUE ATRAVIESA EL VIOLETA.





Cancha Villa Dalmine vista aerea 2019. Foto: Twitter @santi__yg EL HISTORIAL Por Gustavo Belusé ENCUENTRO Nº 8. En 7 partidos, Villa Dálmine (8 goles) ganó una vez; Gimnasia (9 goles) se impuso en dos ocasiones; y empataron 4 cotejos. COMO LOCAL VILLA DALMINE. Empataron los 3 partidos disputados en Campana, con 5 goles por lado. COMO LOCAL GIMNASIA. En 4 encuentros en Jujuy, Gimnasia (4 goles) ganó 2 veces y Villa Dálmine (3 goles), una. Empataron una vez. EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL. El pasado domingo 14 de abril de 2019, por la 24ª fecha de la Primera B Nacional 2018/19, empataron 4-4 con arbitraje de Héctor Paletta. APOSTILLAS: Villa Dálmine acumula dos encuentros sin perder frente al Lobo jujeño, con una victoria y un empate. GOLEADORES DE VILLA DALMINE (8): Mauricio Alonso, Leonardo Carboni, Juan Manuel Mazzocchi, Germán Lesman, Cristian González, Mariano Miño y Emanuel Molina (uno cada uno). GOLEADORES DE GIMNASIA (9): Luis Vila (2), Federico García, Agustín Sufi, Ulises Virreyra, Nicolás Contín, Matías Córdoba, Ignacio Bailone y Nicolás Caro Torres. VICTORIA DE RIESTRA Esta 14ª fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional comenzó el viernes con el triunfo de Sarmiento, 1-0 como local sobre el colista All Boys. De esta manera, el elenco de Junín volvió a ubicarse a tres puntos del líder San Martín de Tucumán, que hoy recibe a Instituto desde las 18.00. En tanto, ayer, Deportivo Riestra consiguió una gran victoria al vencer 1-0 como local a Atlético de Rafaela. Así se confirmó en el 4º puesto con 22 puntos, uno menos que Defensores de Belgrano (23), que ayer igualó 0-0 en su visita a Brown de Adrogué. En tanto, en el otro partido del sábado, Almagro superó 1-0 como local a Santamarina de Tandil, próximo rival de Villa Dálmine. Esta 14ª fecha se completará con Tigre vs Gimnasia de Mendoza (lunes 21.10) y Chacarita vs Quilmes (martes 17.00). Por la Zona 2, Nueva Chicago sufrió un duro golpe al perder 3-1 como local ante Agropecuario, mientras que Alvarado le ganó 4-2 en Mar del Plata a Estudiantes de Buenos Aires. En tanto, al cierre de esta edición se medían Belgrano de Córdoba y Mitre de Santiago del Estero en los debuts de Ricardo Caruso Lombardi y Felipe De la Riva como entrenadores de ambos equipos, respectivamente. Hoy juegan: Guillermo Brown vs San Martín de San Juan (17.00), Ferro Carril Oeste vs Deportivo Morón (19.00) e Independiente Rivadavia vs Platense (20.00). Mañana lunes lo harán: Estudiantes de Río Cuarto vs Barracas Central (17.10). Y el martes, Atlanta vs Temperley (21.10). AHORA #JuegaDálmine | El estadio de Mitre y Puccini a media hora del arranque del partido. Desde las 17 horas, Villa Dálmine enfrenta a Gimnasia y Esgrima de Jujuy.#VamosViola pic.twitter.com/sIl9UnJUye — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) November 24, 2019

Primera Nacional:

Villa Dálmine buscará hoy un triunfo clave ante Gimnasia de Jujuy

