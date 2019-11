P U B L I C



La víctima fue identificada como Alan Ezequiel Morales. Su acompañante, una joven, fue asistida en el lugar. El accidente tuvo lugar ayer cerca de las 6 de la mañana, en la esquina de Di Luca y Mautone, en el barrio La Josefa. Aparentemente, Alan Ezequiel Morales (20) perdió el control de su auto, un VW Voyage, e impactó violentamente de manera frontal contra una zanja. Según especulaciones sin confirmar, Alan habría golpeado su cabeza contra el parabrisas como fruto del impacto, y al girar el auto sobre su eje hacia la izquierda, su puerta se habría abierto, cayendo al suelo ya sin vida. Su acompañante, una joven de quien no trascendió el nombre, sólo habría sufrido golpes varios y no quiso ser trasladada al Hospital, siendo asistida en el lugar dado que experimentó una crisis de nervios fruto de las conmocionantes circunstancias. Desde estas páginas, enviamos nuestros respetos a la familia y allegados de Alan.

El accidente fue en la esquina de Di Luca y Mautone, La Josefa, cerca de las 6 de la mañana de ayer.





#Dato un joven de aproximadamente 20 años falleció al chocar su VW Voyage contra la zanja en Di Luca y Mautone, barrio La Josefa. La acompañante fue asistida en el lugar por SAME con una crisis de nervios. Presente Comando zona 5 Of. Obregón - Of. Martinez pic.twitter.com/b77x8IitQM — Daniel Trila (@dantrila) November 23, 2019

Mortal accidente en La Josefa

