Ya hay uno en el Parque Urbano. Mañana a las 18 se inaugura otro en la vereda de la Sociedad de Fomento para visibilizar y sensibilizar sobre la violencia de género. Mañana lunes 25 de noviembre se conmemora el "Día Internacional de la no violencia contra la mujer" y a instancias de la ONG Infancia Robada, se inaugura el segundo banco rojo de la ciudad, en la vereda de la sociedad de fomento del barrio Siderca, en Av. Lavezzari y Barletta. "El 25 de noviembre es un dia muy especial para todos: mujeres, hombres, niñas y niños. Es un día en el que debemos repensarlo una y otra vez, porque debe terminarse la violencia, el maltrato, la agresión hacia las mujeres y hacia la niñez. Necesitamos difundir, necesitamos concientizar a los niños y niñas para que en un futuro no sean violentos y tampoco se dejen agredir ni hoy, ni en un mañana, necesitamos enseñarles pero para todo esto, debemos trabajar en forma articulada: educación, familias, salud, comunidad, funcionarios, políticos y gremios", dijo Rita M. García, integrante de Infancia Robada Campana. "El Banco Rojo será colocado en el Barrio Siderca en la sociedad de fomento e invitamos a la comunidad del barrio a acercarse y acompañarnos... Porque no queremos más mujeres hijas, nietas, sobrinas, tías, abuelas, vecinas, amigas... muertas. Que la violencia hacia la mujer se transforme en caricias y abrazos". Porque no queremos más víctimas de femicidio en Argentina ni en el mundo. Porque no queremos más mujeres asesinadas. Porque no queremos más niñas o adolescentes violadas y asesinadas. Porque nos queremos vivas. Este banco representa a todas aquellas que no están porque un hombre violento las mató...", concluyó.

Rita García en el banco rojo del Parque Urbano. Otro similar será inaugurado en el barrio Siderca.



Un Banco Rojo para el Barrio Siderca

