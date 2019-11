Algunas reflexiones sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora mañana lunes 25 de noviembre. En el Instituto 15 se cursa la carrera de Psicopedagogía, y en cuarto año se dicta el Espacio de Definición Institucional (EDI), que a criterio de la Dirección se consideró enfocarla al tema de Psicoanálisis y Género. El grupo de estudiantes y su profesora pensamos en comentar nuestras ideas respecto al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer, en la que se conmemora el asesinato, en 1960, de las tres hermanas Mirabal en República Dominicana, por sus disidencias políticas con el dictador de turno. Sesenta años después, y a pesar de los movimientos activistas, en Argentina muere una mujer cada 30 horas aproximadamente, por sus disidencias políticas, por su raza, por pensar distinto, por sentir distinto, por hablar diferente, y según su condición social. ¿Distinto a qué? A la masculinidad hegemónica. Es decir que el sexo valuado es el masculino y las restantes posibilidades de género son minorías. Las mujeres constituyen desde esta perspectiva, el sexo devaluado. La ideología patriarcal sobrevalúa al hombre de tal forma que posiciona a la mujer en lugar de inferioridad con relaciones de poder sobre ésta. La cátedra considera entonces que el varón idealizado es aquel de clase media, propietario, de raza blanca y heterosexual. DURO E INMADURO La masculinidad puede ser vista desde dos perspectivas: "hombre duro" y "hombre inmaduro". El primero, es caracterizado por el odio y rechazo a todo lo relacionado con lo femenino y la homosexualidad. Y en el segundo, se ejerce el poder "desde abajo", donde esperan que la mujer se ponga a su servicio. La violencia implica siempre agresiones físicas, psíquicas, económicas y políticas para producir un daño y cercenar la libertad de la mujer ("no hace falta que trabajes", "no salgas yo te llevo", "quédate en casa con los chicos", "me gusta cuando te vestís de señora", etc.) En ambos casos ejercen violencia: en el primero de forma directa, en el segundo en casos de impotencia y frustración. No obstante, lo más importante es tener en cuenta la identificación de los micromachismos en la vida cotidiana, que resultan imperceptibles a simple vista ya que el patriarcado lo invisibiliza. Los hombres violentos se encuentran en cualquier sector social y pueden o no ser adictos al alcohol u otras sustancias. La conducta violenta es sinónimo de abuso de poder. La masculinidad es una construcción subjetiva que tiene que ver con lo constitucional, la crianza y la escuela, es decir, el concepto de series complementarias, según Sigmund Freud. LA CRIANZA Las conductas sexistas de los padres y docentes, que promueven en los varones controlar los sentimientos llamados difíciles: angustia, duda, miedo y, la insistencia en relación en la que se diferencia a la mujer, contribuye enormemente a esta conformación. Además, promediando la infancia, la necesidad de identificación con otros varones, (padres, tíos, abuelos, etc.) que pertenecen a la masculinidad tradicional más la búsqueda del reconocimiento de los pares (compañeros, amigos); como proceso necesario en la conformación de su identidad. Las mujeres no se cuestionan todo el tiempo, ni dudan de su identidad femenina; los varones sí. Al punto que, cada situación vital les da temor de perder su virilidad. En este sentido, la cátedra piensa que, si bien Sigmund Freud fue el primero en escuchar a las mujeres, se vio condicionado por el contexto de su época, contribuyendo a su ceguera de género. Consideramos, por tanto, que quienes tienen problemas identitarios de género son los varones, no las mujeres. Y esto forma parte, como se dijo, de una de las causas de la violencia masculina hacia la mujer: "Si soy varón son fuerte", si soy fuerte pego, domino y te controlo".

La profesora Mabel Fernández y equipo EDI 2019. La cátedra está abierta a la comunidad los jueves de 9:45 a 11:30. Espacio de Definición Institucional - ISFDyT 15

ISFDyT 15:

Qué tienen los hombres en la cabeza

Por Espacio de Definición Institucional

