Alejo Sarna: "Confío en la capacidad de Alberto para poner de pie a la Argentina"

El recientemente electo concejero escolar por el Frente de Todos, Alejo Sarna estuvo en el programa de radio "El tiempo no para" y se refirió a la realidad política local, nacional e internacional. El jóven referente del Frente de Todos y Consejero Escolar electo, participó del programa "El tiempo no para" en la radio del Instituto 15, conducido por Angel La Civita y Estela Goñi, que contó con la presencia de Florencia Aguilar, donde hizo un balance de la situación politica actual. Ante la pregunta del conductor del programa sobre cómo veia el futuro de nuestro país de cara a la nueva administración, Sarna sostuvo que "por un lado, tengo una sensación de esperanza y de optimismo en cuanto a que a partir del 10 de diciembre vamos a tener en el gobierno nacional y en el provincial dos personas que van a dirigir las politicas públicas en beneficio de la mayorías, y no en beneficio de una minoría que concentran los recursos económicos. En ese sentido creo que gran parte de la población tiene una sensación de esperanza y optimismo, pero también hay que ser realistas y entender que la situación económica que deja el macrismo es muy delicada, con una enorme deuda externa que vamos a tener que afrontar, además de elevados índices de pobreza y desempleo". En cuanto a la deuda externa, el referente del Frente de Todos agrego qué "confio en la capacidad de Alberto para poner de pie a la Argentina, y que va a poder hacerle frente a una renegociación de la deuda, cumpliendo con las obligaciones, sin que el peso de ese cumplimiento recaiga sobre la clase media, las clases populares". "Creo también en la capacidad política de Alberto y de su equipo para poder superar está situación, aún en un clima internacional y regional complejo. Pero todos tenemos que asumir la responsabilidad y el compromiso de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que al gobierno de Alberto le vaya bien, porque si a Alberto le va bien, nos va a ir bien a todas y todos los argentinos" concluyó Alejo Sarna.



Alejo Sarna: "Confío en la capacidad de Alberto para poner de pie a la Argentina"

