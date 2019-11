Mara Pedrazzoli

Esta semana leí un texto de Luiz Carlos Bresser-Pereira publicado recientemente en la Revista de la Cepal que hablaba de diferentes modelos de estado desarrollista. En la década de 1950, politólogos y economistas brasileños definían al "desarrollismo" como un conjunto de ideas políticas y estrategias económicas que impulsaban la rápida industrialización de Brasil. La industrialización entendida como un momento decisivo de la revolución capitalista en cada país en el que se avanza hacia actividades con mayor valor agregado per cápita que redundan en aumentos del salario y la productividad. El Estado entendido como la institución fundamental encargada de regular a las economías capitalistas, adquiriendo en dicho proceso dos formas básicas: la desarrollista y la liberal. Mientras todos los procesos de despegue o revolución industrial -empezando por la revolución industrial británica- han tenido lugar en el marco de un estado desarrollista, el estado liberal se limita a garantizar los derechos de propiedad, estabilizar la moneda nacional y mantener saneadas las finanzas públicas. Al analizar el "modelo periférico nacional dependiente" de desa-rrollismo que tuvo lugar en Brasil y México, el autor menciona la crisis generada por el excesivo endeudamiento externo como un punto cúlmine en las trayectorias de industrialización de los mencionados países a partir de la década del 80. Asimismo, aparece el problema de la dependencia de exportaciones de productos primarios como un rasgo escencial que no pudieron quebrar las experiencias de industrialización por ejemplo en Argentina. Una cita de Chalmers Johnson (1982 y 1989) define al estado desa-rrollista como aquel cuyo objetivo prioritario es el crecimiento económico, interviene en la economía no solo por medio de la regulación sino de forma directa, cuenta con una burocracia pública pequeña pero altamente calificada, mantiene controladas sus cuentas públicas y comerciales y financieras externas y -por ende- el tipo de cambio, protege a la industria manufacturera local, facilita importaciones de tecnología -separa a la tecnología extranjera, en la que tiene marcado interés, del capital extranjero, en el que no posee interés alguno-, crea instituciones financieras de propiedad estatal, adopta incentivo fiscales y de crédito siempre temporario y supeditados a constantes evaluaciones, etc. En tanto, Bresser-Pereira (2016) define como "nuevo desarro-llismo" a aquel estado que enmarcado en una estrategia de industrialización define políticas macroeco-nómicas activas para calibrar los cinco "precios" que el mercado no fija correctamente, a saber: la tasa de ganancia, la tasa de interés, el tipo de cambio, los salarios y la inflación. Destaca, en particular, la preocupación por mantener un nivel "correcto" del tipo de cambio, lo cual permite al estado limitar sus déficits presupuestario y de cuenta corriente. Si una vez que el país pasa a ser capitalista, el mercado asume un mayor papel de coordinación (de formación de precios y asignación de recursos entre actividades cada vez más divergentes), eso no quiere decir que el Estado deba dejar de ser desarrollista. Más aún, debe intervenir para coordinar los sectores o industrias no competitivas de la economía y adoptar políticas industriales estratégicas, en base a una alianza de clases -como dijimos- que favorezca las condiciones para la inversión e innovación en el sector privado. Bresser-Pereira (2019) concluye diciendo que el principal desafío que afrontan los estados desa-rrollistas y los liberales es el grado de conocimientos políticos y económicos de sus autoridades. Respecto a los primeros, señala el aprendizaje de que las estrategias de industrialización dependen del tipo de cambio pero advierte sobre la tentación de incrementar los ingresos de las personas sin el necesario aumento de la producción, cayendo así en lo que llama populismo económico, ya se trate de un populismo fiscal (a causa del cual el Estado incurre en grandes déficit públicos) o populismo de tipo de cambio (más común en los estados liberales, y a causa del cual el país acumula grandes déficits de cuenta corriente). Los debates de esta semana en la cámara de diputados que conllevaron la media sanción de la ley de góndolas y de alquileres me hicieron pensar en unos primeros pasos hacia la regulación en ambos sectores, y el camino que inauguran -junto con los controles de capitales, por ejemplo- hacia una renovación de la doctrina económica del desarrollismo que todavía no ha sido escrita.

