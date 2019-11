Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del domingo, 24/nov/2019. Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del domingo, 24/nov/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Nacionales e Internacionales: Breves: Noticias de Actualidad Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

HIJOS DE EVO MORALES Los hijos del ex presidente de Bolivia Evo Morales llegaron a la Argentina en un vuelo de línea de la empresa Latam procedentes de Lima, Perú, ciudad a la que arribaron en horas de la madrugada de ayer, tras dejar La Paz. Evaliz Morales Alvarado y Álvaro Morales Peredo llegaron al aeropuerto internacional de Ezeiza a las 15.52, a bordo del vuelo 4M 7901 y permanecerán en Argentina ante la crisis institucional y social que afecta a la nación del altiplano. Los hermanos Morales fueron autorizados a viajar por las autoridades de Bolivia, por lo que se comunicaron con la embajada argentina en La Paz, donde fueron recibidos por el embajador Normando Álvarez García, para consultar si había inconvenientes para viajar a Buenos Aires. Las fuentes del Palacio San Martín consignaron que los hijos de Evo Morales no tienen ningún tipo de restricción para ingresar al país. MURIÓ CARLOS ÁVILA El empresario paraguayo Carlos Avila, creador del sistema arancelado de televisación del fútbol argentino, falleció ayer sábado, a los 77 años en la ciudad de Buenos Aires. Nació en Asunción, en 1942 y llegó a la Argentina cuatro años más tarde. Trabajó en la industria de la publicidad y en 1982 tuvo su primer contacto con la televisión cuando produjo un programa de golf para Canal 2. Tuvo un fuerte éxito de rating con "El deporte y el hombre", envío que conducía "Pancho" Ibañez, pero alcanzó su mayor suceso comercial con la creación de "Fútbol de Primera", en 1985, el programa que conducían Marcelo Araujo y Enrique Macaya Márquez y que se convirtió en el signo de una época en la historia del fútbol televisado. El salto ocurrió en 1991 cuando, tras una crisis económica en la AFA, se adueñó por seis años los derechos exclusivos de la televisación del fútbol argentino (licencia que luego se extendió hasta 2014). BULLRICH SERÁ PRESIDENTA La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que en febrero asumirá como presidente del PRO si no se presenta otra lista para competir por la conducción de ese espacio, y afirmó que como partido "que ya fuimos gobierno volveremos a la búsqueda de volver al gobierno, ése va a ser un objetivo". "Ayer (por el viernes) hubo una reunión, un proceso de consenso en los últimos 20 días dado que la actual conducción termina su mandato. Y ayer, de alguna manera, en una reunión de todos los presidentes de distritos con la mesa del PRO consensuaron esta posibilidad y para mi es un honor y enorme responsabilidad tomar esa tarea", expresó la funcionaria. INCENDIO Y MUERTES Otros dos cuerpos fueron hallados en el lugar del incendio reciente en el ingenio jujeño La Esperanza, con lo cual sumaban ocho los obreros fallecidos por la tragedia en el complejo industrial, confirmaron fuentes del ministerio de Seguridad. El hallazgo completó la lista de personas denunciadas como desaparecidas desde el miércoles último en el marco de la investigación en marcha. El fuego en el ingenio pudo ser sofocado casi 16 horas después, es decir el jueves, tras lo cual se habían iniciado las tareas de búsqueda de los obreros desaparecidos, finalmente encontrados en la jornada de ayer.

