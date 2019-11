Efemérides del día de la fecha: 24 de Noviembre

DÍA DEL TRABAJADOR PLÁSTICO En este día se conmemora la fundación del Sindicato Unión Obreros Plásticos y Afines en el año 1945; la misma se llevó a cabo por iniciativa de un grupo de delegados de fábricas en la Sede de la Federación Argentina de Trabajadores Agremiados. Con el correr de los años el ámbito de actuación del sindicato se expandió desde la Capital Federal hasta todo el país lo que llevó a que en el año 1972 se cambiara el nombre por Unión Obreros y Empleados Plásticos (UOYEP). En este día se homenajea a todos los trabajadores de esta rama de la industria por su labor diario. FALLECE FREDDIE MERCURY Farrokh Bulsara nació el 5 de septiembre del año 1946 en Stone Town, Zanzíbar. Gran parte de su infancia la pasó en India, específicamente en el internado St. Peter´s School, donde su evidente inclinación artística le valió la recomendación de profesores de tomar clases de piano, instrumento que dominó desde el primer momento y con el que integró su primera banda "The Hectics." Al terminar sus estudios se reencontró con su familia en Zanzíbar pero la violenta Revolución de Zanzíbar provocó que escaparan de allí y se instalaran en Middlesex, Inglaterra. Allí, el joven de 20 años empezó a estudiar Arte y Diseño Gráfico en la Escuela de Arte Ealing, institución en la que un compañero, miembro de la banda "Smile", le presentó a Brian May y Roger Taylor y lo persuadió, en vano, para unirse. Después de la disolución de su banda "Wreckage" y paralelamente la partida del cantante de "Smile", en el año 1970, se reunió con May y Taylor y juntos formaron "Queen", banda que se completó al año siguiente con el bajista John Deacon: "yo pensé el nombre ´Queen.´ Es sólo un nombre, pero obviamente es muy real y suena espléndido. Es un nombre fuerte, muy universal e inmediato. Visualmente tenía mucho potencial y estaba abierto a toda clase de interpretaciones. Yo era consciente de las connotaciones gay pero era tan solo una de sus facetas" dijo en su momento Mercury. En el año 1973 lanzaron su disco debut "Queen" mientras que en solitario Freddie grabó bajo el seudónimo de Larry Lurex las canciones "Goin´ Back" y "I can hear music." A lo largo de los años sus composiciones "Bohemian Rhapsody", "Somebody to love", "We will rock you", "We are the champions", "Killer Queen" y "Don´t stop me now" fueron indiscutidos éxitos que llegaron a transmitirse en todo el mundo. En el verano del año 1981, en el marco de la gira "The Game", causaron furor en el país con sus conciertos en el Estadio Vélez Sarsfield, el "Estadio Mundialista" y el Estadio Gigante de Arroyito; a su vez, se sacó la icónica foto en la que la banda posó junto a Diego Maradona, Freddie con la remera de la selección y el jugador con una de la bandera inglesa. En el año 1985, "Queen" formó parte de las bandas que tocaron en los conciertos de "Live Aid" para recaudar fondos para paliar la hambruna de Etiopía y Somalia; aquel día 72 mil personas se dirigieron al Estadio de Wembley para presenciar uno de los conciertos más trascendentes de "Queen"; ese mismo año, Freddie lanzó como solista el disco "Mr. Bad Guy." Más adelante, en el año 1988, junto a la soprano española Montserrat Caballé lanzó el disco "Barcelona"; justamente la exitosa canción "Barcelona" fue utilizada años más tarde como himno oficial de los Juegos Olímpicos de Verano 1992 que se realizaron en la ciudad. Falleció a los 45 años, en el año 1991, en Londres. RIQUELME METE SU PRIMER GOL EN BOCA Un día como hoy en el año 1996, Juan Román Riquelme metía su primer gol en la goleada 6 a 0 a Huracán por la 14º fecha del campeonato. Proveniente de Argentinos Juniors, el pibe de 18 años debutó con la azul y oro en la 12º fecha ante Unión de Santa Fe en un partido memorable en el que, a pesar de no conseguir el gol, su impecable actuación se ganó a los hinchas que corearon su nombre y lo aplaudieron a más no poder. Consciente de las extraordinarias habilidades del joven, el director técnico, Carlos Salvador Bilardo, lo puso titular expectante por la siguiente jugada del enganche; aquella tarde de domingo el "xeneize" dominó a "El Globo" con goles de Toresani, Rambert, Fabbri, Cedrés y Latorre, como si faltara algo más para empeorar ese funesto día a los 82 minutos un pase de Alphonse Tchami terminó en un colosal remate de Riquelme que se incrustó velozmente en el ángulo derecho; así comenzó la historia de uno de los máximos ídolos de Boca.

