Pensaba decir predica inútil, pero como nunca debe perderse la esperanza es que quiero creer que algún día esta predica dará sus frutos. Debo decir que me produce un vacío ver cómo pasan los años y no se pone en marcha un verdadero análisis territorial, con criterio de Estado, para pensar la ciudad que queremos y la que nos debemos. Ciudades intermedias con menos presupuesto y potencial objetivo en el mundo han dado muestras de que planificando su desarrollo y siguiendo los pasos trazados en esos planes han generado una espacialidad rica en variantes vivenciales, y plenas de satisfacción para sus habitantes. Esta semana hice un repaso de todos los temas que abordé en los últimos 4 años y los cruce con mucha literatura técnica sobre las cuestiones urbanas. Lo hice como ejercicio, evaluando los últimos congresos de urbanismo y los relatos de experiencias exitosas en ciudades intermedias. Este análisis me permite ver que hay ciertos postulados que en la planificación de hoy se dan como válidos y que casi, podría decirse que representan un manifiesto urbanístico de nuestra pos modernidad actual. Los voy a enumerar sin que el orden implique necesariamente una jerarquía de valores, y al solo efecto de que este artículo me resulte como una referencia obligada cada vez que intente abordar algún análisis de las acciones sobre nuestra ciudad. Y que, de alguna manera, sirva también como lista de chequeo para que cualquier lector interesado haga una evaluación de cuales de estos postulados están presentes o ausentes en la gestión urbana local. 1. Cosmética urbana no es planificación física territorial. 2. El Planeamiento es una herramienta dinámica y debe moverse al ritmo de los cambios de la sociedad. 3. No hay verdades absolutas en la planificación urbana, cada ciudad tiene su impronta y sus potencialidades. Copiar ejemplos no es la solución adecuada. 4. La planificación urbana minimiza los conflictos urbano sociales y maximiza las potencialidades territoriales. 5. No hay planificación sin diálogo social. Ningún proyecto urbano es sustentable sino surge del consenso. 6. La ciudad no es patrimonio de un dirigente o un funcionario sino una creación colectiva permanente. 7. No alcanza con legislar sobre la ciudad, es necesario monitorear los resultados de esa legislación en forma continua, para efectuar las correcciones y adecuaciones. La ciudad cambia como la vida misma de sus habitantes. 8. Discutir alturas o cantidad de habitantes o factor de ocupación, es una cuestión secundaria, lo que importa y se debe discutir es el modelo de ciudad que se espera y adecuar esos indicadores a ese proyecto deseado. 9. Tenemos una deuda profunda con la reformulación de nuestro tejido urbano y eso va más allá de los temas superficiales que nos impone la reglamentación. 10. Los postulados racionalistas de división territorial segmentada, son obsoletos. Hoy se promueve un desarrollo armónico donde coexistan las diferentes funciones de una sociedad productiva, con el mínimo de conflicto en esa convivencia. 11. Si pretendemos crecer como sociedad no debemos de dejar de discutir nuestro modo de "hacer ciudad". 12. Campana vive un proceso de desintegración urbana a través de la dispersión territorial, desde hace años, y todos los esfuerzos no avanzan hacia la integración territorial sino a la segregación creciente. Esta lista no agota los principios urbanísticos ni pretende presumir de erudición alguna, ya que son lugares comunes del pensamiento técnico, sino que simplemente resume lo que hace tiempo digo, y con esa esperanza planteada al principio no dejo de alentar la expectativa que algún día se haga realidad, constituyéndose en un procedimiento para llevar adelante el pensamiento urbano local. Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015

Prédica infructuosa

Por Arq. Jorge Bader

