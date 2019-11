Publicidad Jordania es uno de los países árabes más visitados y uno de los destinos imprescindibles para conocer y explorar la cultura árabe. Si tienen pensado visitar este país, deben saber que está repleto de historia, cultura, religión y lugares realmente hermosos, únicos en este pequeño gran mundo. En esta publicación intentaremos contarles qué visitar para que se enamoren de este país. Es una simple guía donde trataremos de hacerlos imaginar los sitios más emblemáticos. Jordania cuenta con una población de alrededor de unos 10.000.000 habitantes y la gran mayoría se encuentra en áreas urbanas. El idioma oficial del país es el árabe, sin embargo, cuando lo visiten podrán comunicarse con mucha gente en inglés o en francés, ya que muchos manejan estos idiomas. La capital del país es Amman, y la gran parte de la población reside allí. Son islamistas, de la rama sunita, más del 90 % de la población, y una minoría muy pequeña de cristianos, pero ambas religiones conviven con mucha tolerancia. El turismo es una fuente de ingresos más que importante para Jordania y acá es donde queremos hacer ciertas aclaraciones. El país es muy seguro para viajar, contrariamente a lo que muchos puedan creer, de hecho está considerado dentro de los árabes, como uno de los países más seguros y modernos. Un rasgo característico de la cultura árabe es la hospitalidad y el respeto al turista internacional. Hay tolerancia de pensamiento y opinión en el país, es mucho más abierto que otros vecinos árabes. En el centro del país no notarán diferencia con nosotros en cuanto a libertad de culto y opinión se refiere. El intercambio cultural es muy fluido, lo mismo el trato hacia las mujeres, cordial, nada diferente a lo que estamos acostumbrados. Si tienen la posibilidad y el tiempo para visitar Jordania en profundidad, nada mejor que el Jordan Pass, un paquete armado para buscar soluciones y ahorro a quien esté interesado en este destino, de hecho incluye hasta la misma visa de Jordania. Comencemos por la capital, Ammán, con una población de casi 4.000.000, ciudad moderna, liberal, de color terracota, extraña y atrapante al mismo tiempo. Cuenta con su ciudadela en el mismo centro de la ciudad, donde pueden recorrer ese complejo arqueológico y observar las ruinas de templos, palacios, iglesias y torres. Las vistas de la ciudad desde la ciudadela son realmente espectaculares. Cuenta con un Teatro Romano construido en el Siglo II AC que tenía capacidad para 6.000 personas sentadas. Muy cerca la Mezquita del Rey Abdalah, preciosísima, pintada de azul y blanco y frente a ella una iglesia cristiana, con lo cual en ciertos momentos se podrá escuchar el llamado a rezo islamista y las campanadas cristianas en concordancia. Como toda ciudad árabe, cuenta con un zoco, donde podrán visitar los mercados típicos de especias, probar exquisiteces de la gastronomía jordana y resolver la compra de los regalos. Si quieren comprar marcas de primera (no es la ciudad ideal para tomar esta decisión) pueden ir a Al Swifieh, el barrio más moderno de la ciudad, donde también pueden sentarse en restaurantes que sirven platos internacionales. Pero salgamos de la capital y vayamos directo a la joya de la corona, Petra. Es sin lugar a dudas el destino por excelencia del país, el enclave arqueológico más importante y la antigua capital del reino nabateo. Fue construido aproximadamente 6 siglos antes del comienzo de la era cristiana. Petra significa "piedra" en griego, justamente porque fue totalmente esculpida de las rocas del lugar. Es hoy una de las 7 maravillas del mundo modernas. La ciudad es bastante grande, con lo cual, de ser posible, recomendamos más de un día de estadía. El Siq es un desfiladero de más de 1.200 mts de largo, ingreso a Petra. El primer punto donde tendrán contacto es El Tesoro, el más emblemático e importante de Petra, la postal de la ciudad. Es una fachada de 40 metros de altura y casi 30 de ancho. El detalle de las formas y dibujos que esculpieron los nabateos los va a dejar con la boca abierta. Ya dentro de la ciudad, conserva un muy buen teatro romano, las tumbas reales con su iglesia Bizantina, el Gran Templo de Petra y un monasterio. Si tienen la posibilidad, pueden hacer caminos de senderismo de casi un día, donde buscar distintos ángulos para tomar fotos. Al igual que en Israel, desde Jordania pueden visitar el Mar Muerto, que también toca a Palestina. La salinidad es tan concentrada que los hará flotar sin el menor esfuerzo y las orillas secas serán un festival de estalactitas de sal y minerales. En ciertos lugares pueden embadurnarse del barro que forma la arena y el agua, que tiene propiedades para la piel. Para finalizar los principales puntos a visitar en Jordania, no pueden dejar de conocer un desierto local, y Wadi Rum es el indicado en este punto del planeta, porque a diferencia del típico desierto de dunas, este tiene verdadero encanto, sierras y una pequeña vegetación que forman una atmósfera única. Si tienen la posibilidad de quedarse hasta la noche, incluso dormir a la intemperie, verán unos de los cielos más estrellados que se puedan imaginar. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

Vuelos y Vacaciones:

Jordania

Por Lic. Guillermo Ceballos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar