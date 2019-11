Juegan desde las 17.00 en el estadio Carlos Vallejos. Hasta el momento, cosecharon 10 de 12 puntos disputados como locales y buscarán seguir sumando para crecer en la tabla de la Primera B de AFA. Por la 10ª fecha de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo recibirá esta tarde a Argentino de Rosario en un partido que se jugará desde las 17.00 en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco. Para las Auriazules será su quinta presentación como locales en esta temporada: hasta el momento ha cosechado 10 de los 12 puntos disputados en esta condición. En cambio, como visitantes les ha costado mucho sumar. De hecho: solo lograron un punto de 15, gracias al empate de la última fecha frente a Camioneros en Esteban Echeverría. Por ello, lograr hoy los tres puntos será fundamental para sus aspiraciones de seguir creciendo en la tabla de posiciones. Actualmente, con 11 puntos se ubican en el puesto 13. Y hoy tendrán enfrente a un rival que no registra grandes antecedentes: sólo cosechó 7 puntos en estas primeras 9 fechas Esta 10ª fecha de la Primera B se completa con los siguientes partidos: Sarmiento de Junín vs. Deportivo Merlo, Banfield vs. Lima FC, Liniers vs. Defensa y Justicia, Atlas vs. Comunicaciones, Argentinos Juniors vs. Deportivo Armenio, Deportivo Morón vs. Deportivo Español, Ferrocarril Oeste vs. All Boys, Estudiantes de Buenos Aires vs. Luján, Atlanta vs. Alte. Brown y Argentino de Quilmes vs. Camioneros.

NOEMÍ GÓMEZ, DELANTERA DE PUERTO NUEVO.



Fútbol Femenino:

Las chicas de Puerto Nuevo reciben hoy a Argentino de Rosario

