El Torneo Oficial 2019 ingresa en su etapa decisiva en busca del campeón. Los tres partidos de la primera fecha se jugarán en cancha de Las Campanas. El jueves por la noche se definieron los dos últimos clasificados; el viernes se sorteó el fixture; y hoy domingo estará comenzando el Hexagonal Final que determinará al campeón del Torneo Oficial 2019 de la Liga Campanense de Fútbol. La primera jornada de este mini-campeonato que disputarán los mejores tres equipos de los Grupos A y B en que se dividió la primera fase se desarrollará en cancha de Las Campanas y la acción comenzará a las 9.00 de la mañana, atento a que por la tarde no habrá cobertura policial por el encuentro de Villa Dálmine (recibe a Gimnasia de Jujuy en Mitre y Puccini). Así, a las 9.00, Atlético Las Campanas enfrentará a Mega Juniors en el partido que abrirá el Hexagonal Final. Luego, a las 11.00, Defensores de La Esperanza se enfrentará a Deportivo San Felipe; mientras que, desde las 13.00, La Josefa se medirá con Otamendi FC. La segunda fecha se disputará entre miércoles y jueves en cancha de La Josefa con los siguientes encuentros: Deportivo San Felipe vs Atlético Las Campanas, Defensores de La Esperanza vs Otamendi FC y La Josefa vs Mega Juniors. Y la tercera se jugará el próximo domingo 1º de diciembre en cancha de Otamendi, donde se enfrentarán: Deportivo San Felipe vs Mega Juniors, Otamendi FC vs Atlético Las Campanas y La Josefa vs Defensores de La Esperanza. En tanto, por la fecha 4 jugarán: Otamendi vs Mega Juniors, Defensores de La Esperanza vs Atlético Las Campanas y La Josefa vs Deportivo San Felipe. Mientras que la 5ª y última fecha tendrá estos partidos: Otamendi vs Deportivo San Felipe, Defensores de La Esperanza vs Mega Juniors y La Josefa vs Las Campanas.

