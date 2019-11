El campanense quedó 6º en la clasificación y, tras cumplir con las penalizaciones por hándicap, no pudo recuperar posiciones en la carrera clasificatoria. Pernía sumó 5 puntos e igualó a Rossi en la cima del campeonato. La Final será hoy a 34 vueltas desde las 11.58 horas. Ayer comenzó la 11ª y anteúltima fecha de la temporada 2019 del Súper TC2000 en el autódromo de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, donde el piloto campanense Matías Milla redondeó una jornada con gusto agridulce. Es que el "Negro" volvió a mostrar que su Renault Fluence funciona como para ser protagonista en cada carrera, pero ayer debió conformarse con terminar en el 11º puesto de cara a la final de hoy. El piloto de nuestra ciudad fue 5º en los entrenamientos, durante la primera parte del día. Y luego, por la tarde, logró el tercer puesto en la clasificación, quedando solamente por detrás de sus compañeros de equipo, Leonel Pernía y Facundo Ardusso. Sin embargo, en la súper clasificación (etapa a la que avanzan los seis mejores tiempos) no pudo repetir y cayó al 6º puesto. Así, tras las penalizaciones que impone el reglamento de acuerdo a la posición que cada piloto ocupa en el campeonato, Milla quedó en el 11º lugar de la grilla para la carrera clasificatoria. Y en esas 11 vueltas, después de algunos roces con Mariano Werner, y tras retrocesos y avances, debió conformarse con el 11º puesto, que será el lugar de partida para la Final que se pondrá en marcha hoy a las 11.58 y que está pautada a 34 vueltas. "Nuevamente logramos el grip necesario en la clasificación y sacamos el mejor rendimiento del Renault. En la Q2 nos caímos, penalizamos y mañana largamos desde el puesto 11. Trataremos de hacer una gran carrera para obtener un gran resultado", señaló el campanense culminada la actividad. La jornada de ayer le dejó un gran sabor al equipo Renault, dado que Leonel Pernía se llevó los 5 puntos del sábado al lograr el mejor tiempo en la clasificación y también en la súper clasificación. De esa manera, el "Tanito" igualó en la cima del campeonato a Matías Rossi (Toyota). En tanto, en la carrera clasificatoria, Pernía logró avanzar hasta el cuarto puesto, al tiempo que Ardusso quedó 5º de cara a la grilla de hoy, donde Rossi estará partiendo desde el 10º puesto, justo por delante de Milla. La carrera clasificatoria (que no repartió puntos) fue ganada por Marcelo Ciarrocchi (Citroen C4 Lounge), que así estará largando hoy al frente del pelotón. En tanto, Mariano Altuna (Toyota Corolla) y Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) completaron el podio y saldrán delante de los Renault de Pernía y Ardusso en una carrera que será vital camino a la última fecha que se disputará en Neuquén el 15 de diciembre.

EL RENAULT FLUENCE DE MATÍAS MILLA, AYER EN EL AUTÓDROMO DE RÍO CUARTO.



Automovilismo:

Súper TC2000; Milla finalizó el sábado en el puesto 11

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar