Con el ascenso a Cuarta ya asegurado, el Bote busca ponerle el broche de oro a su gran temporada: recibe a CEDEM Caseros desde las 19.45 en el gimnasio Pascual Sgró del CCC. Para gritar campeón está obligado a ganar.

El gran año que ha tenido la Primera Caballeros de Handball del Campana Boat Club puede coronarse hoy con el grito de campeón, después de haberse asegurado el ascenso dos semanas atrás. Es que los Mayores disputarán esta tarde-noche un mano a mano con CEDEM de Caseros en la última fecha del Torneo Clausura de Quinta División de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL).

El encuentro se disputará desde las 19.45 horas en el gimnasio Pascual Sgró del Club Ciudad de Campana (Chiclana 209) y pondrá frente a frente al líder del Clausura, CEDEM de Caseros (35 puntos), y su escolta, Campana Boat Club (34). Por ello, para poder dar la vuelta olímpica, el Bote está obligado a ganar.

La campaña del CBC en este Clausura comenzó con el pie izquierdo (derrota ante All Boys), pero después no sólo se enderezó, sino que fue perfecta: 11 triunfos en los siguientes 11 compromisos. Lo de CEDEM Caseros (el mejor equipo de la temporada en Quinta División) también ha sido brillante en este Clausura: 11 victorias y apenas un empate (27-27 vs Defensores de Glew en la 7ª fecha).

Los demás encuentros de esta 13ª fecha del Clausura de Quinta División serán: Los demás encuentros serán: Auxiliar Merlo "B" vs Deportivo Morón, Comunicaciones "B" vs Universidad Nacional de Luján "C"; Municipalidad de Almirante Brown vs Defensores de Glew; Colegio Guadalupe "B" vs SAG Polvorines "C"; Colegio José Hernández vs Municipalidad de Vicente López "C"; y Juventud Unida "B" vs All Boys.