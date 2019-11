Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 24/nov/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 24/nov/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Fútbol







SE LE ESCAPÓ A RIVER Cuando ya se sentía bicampeón de la Copa Libertadores de América, River Plate sufrió un durísimo golpe en apenas tres minutos, sobre el cierre de la final: con un doblete de Gabriel "Gabigol" Barbosa a los 88 y 91 minutos, Flamengo le dio vuelta el partido que el Millonario ganaba desde los 14 minutos con un gol del colombiano Rafael Santos Borré. Fue ayer, en un colmado estadio Monumental de Lima (Perú), donde el conjunto brasileño volvió a coronarse campeón de América después de 38 años. LANÚS NO PUDO Ayer, en el inicio de la 14ª fecha de la Superliga, Lanús perdió 2-0 como visitante frente a Defensa y Justicia y no pudo aprovechar la oportunidad de quedar como único líder del campeonato. Además, Huracán (con Joaquín Arzura entre los suplentes) igualó 1-1 como local con Central Córdoba de Santiago del Estero. Mientras que al cierre de esta edición, San Lorenzo (con Nicolás Blandi entre los suplentes) visitaba a Atlético Tucumán, que tenía la posibilidad de igualar a los líderes en caso de ganar. SIGUE LA FECHA Este domingo continuará la 14ª fecha con cuatro cotejos: Boca Juniors vs Unión (17.10), Gimnasia de La Plata vs Arsenal (19.40), Banfield vs Vélez Sarsfield (19.40) y Talleres vs Racing Club (21.45). Mientras que mañana lunes se jugarán los restantes cuatro: Colón vs Estudiantes de La Plata (19.00), Patronato vs Godoy Cruz (19.00), Argentinos vs Newells (21.10) y Rosario Central vs Aldosivi (21.10). Mientras que el duelo entre Independiente y River Plate quedó programado para el domingo 19 de enero. PRIMERA B METRO En el inicio de la 15ª fecha del Torneo Apertura, el líder Almirante Brown (31 puntos) empató 2-2 como visitante con Defensores Unidos de Zárate. Mientras que Talleres (RE), que superó 2-1 a Fénix como local, se ubicó como nuevo escolta con 27 puntos. Los demás partidos disputados ayer fueron: Acassuso 2-0 Tristán Suárez, Villa San Carlos 1-1 Deportivo Armenio y Comunicaciones 1-0 San Telmo. Hoy jugarán: Colegiales vs UAI Urquiza, Argentino de Quilmes vs Sacachispas y J.J. Urquiza vs Los Andes. La jornada se cierra el martes con San Miguel vs Flandria. PRIMERA C La 17ª fecha del Apertura se abrió el viernes con la derrota del líder Laferrere (31 puntos) como local ante Victoriano Arenas. Y ayer, Deportivo Merlo superó 3-0 a Excursionistas, mientras que Central Córdoba derrotó 2-1 a Ituzaingó. Hoy, Cañuelas (30) tendrá la oportunidad de llegar a la cima cuando enfrente a Midland. Además jugarán Lamadrid vs Argentino de Merlo. Mañana lo harán: Luján vs Real Pilar, Berazategui vs Deportivo Español y Dock Sud (3º con 29) vs Sportivo Italiano. PRIMERA A FEMENINA Por la 9ª fecha de la Primera A del Torneo Femenino de AFA, Racing le ganó ayer 2-0 a Independiente en el clásico de Avellaneda. Además, Huracán venció 4-2 a El Porvenir; y Lanús, 3-0 a SAT. Hoy jugarán: Excursionistas vs Defensores de Belgrano y Villa San Carlos vs Gimnasia (LP). En tanto, el lunes, se disputarán los dos partidos más atractivos de la fecha: Boca Juniors se medirá con UAI Urquiza en duelos de equipos con puntaje perfecto, mientras que River Plate recibirá a San Lorenzo en un choque de 3º y 2º del campeonato.

Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar