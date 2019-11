Rincón Tuerca

Email: rincontuerca@ubbi.com MOTOCROSS: En el escenario de Navarro el campeonato provincial de motocross desarrollan otra carrera del presente campeonato donde desde las 12 hs arrancan con su espectáculo. ARMAR: En los últimos tiempos se va acrecentando el interés por las camionetas 4x4 y los jeeps en nuestra zona donde entre Campana y Zárate son varios los muchachos que van armando esta posibilidad de estar juntos y encarar algo en forma conjunta. POSIBILIDAD: Cada vez crece más la posibilidad de tener otro piloto a nivel nacional para la próxima temporada y el piloto en cuestión no desea que se hable del tema hasta que este finalizó todo el proyecto que se esta trabajando por estos días. ENOJADO: Parece un ser que el jovencito está enojado con la categoría de karting viene corriendo y desea cambatir lo antes posible pero le hicieron saber que deberá esperar hasta la próxima temporada para concretar su pedido a su equipo. TC MOURAS: Nueva presentación de la categoría en el autódromo platense por otra carrera del campeonato este fin de semana. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa ACTC Media. COMPETIR: Una niña de trece años japonesa competirá en la Fórmula 4 Danesa pensando en debutar en la Fórmula 3 se trata de Juju Noda y deberá esperar hasta los 16 años para concretarlo hija de Hideky Noda que en 1994 formó parte en tres carreras de la Formula Uno con el equipo de Toubitel Larrousse. HABLAR: El auto para la Clase Dos sigue en el taller y el Fiat 128 está guardado allí y su actual propietario Silvestre Gallo está evaluando armar otro para no trabajar con el que posee y para esto habló con Diego Fangio para que le consiga otro de las mismas características y arrancar de cero. HOMENAJE: En estos días en Carlos Casares se está desarrollando un homenaje a Roberto Mouras al cumplirse 27 años de la trágica partida y de su acompañante Amadeo Gonzalez, hoy en el circuito se descubrirá una placa en honor al piloto local. FORMULA METROPOLITANA: La categoría Escuela llega al autódromo platense para realizar otra fecha del presente campeonato con su habitual parque de autos. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa ACTC Media. SORTEO: Cuando cerró el campeonato la categoría Rotax en la entrega de Trofeos en la pequeña Fiesta hubo ara todos los pilotos un sorteo de premios interesantes donde Santino Panetta (el internacional) se ganó un casco que utilizara en la próxima temporada o quizas se lo entregue a su primo Dante Troncoso que con su cinco años ya quiere correr en karting. QUERER: Hungría quiere su gran premio de las motos GP y las bases para un acuerdo en el corto plazo iniciar el camino para trabajar en un Gran Premio de cara al año 2022 y por cinco temporadas consecutivas y sería en un nuevo circuito. CAMINAR: El piloto volvió este año a correr y empezó a cuidar su físico por esto temprano se lo ve caminar por Colectora Norte tratando de seguir perdiendo kilos. Grande Huguito! COMENZALES: El asado se realizó en la casa del joven tuerca Federico Aita donde sus compañeros de radio no dejaron plato vacío donde Darío Sanchez desde su condición de asador cumplió un gran trabajo que corroboraron los comenzales de turno destacándose a la hora de mover los dientes Titi Rodriguez, Sandro Fiore y Mariano Lis. Mirá vos! PERMITIR: El Turismo Zonal Pista viene de correr en el autódromo de La Plata dos competencias donde en la Clase 3 el campanense Daniel Vidal ganó la primera carrera para en la segunda volver a conseguir otro podio con un segundo puesto lo que le permitió escaparse en el campeonato. REPRESENTANTE: Por su parte el otro representante de Campana Sebastián Signore con el Clio fue excluido en una carrera para terminar segundo en la otra con la atención total del auto por parte de Dante Tamburrini también en la Clase Tres del Turismo Zonal Pista. CERRAR: Finalmente la categoría Tope Race estará cerrando el campeonato el próximo 8 de diciembre en el autódromo de 9 de Julio un autódromo de nivel nacional que comienza a meterse con las propuestas nacionales. TC PISTA MOURAS: Llegan al autódromo de La Plata por otra carrera del presente campeonato con su habitual parque de autos este fin de semana donde utilizan el circuito mas largo. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa ACTC Media. DESAPERCIBIDOS: Sin duda que en cada carrera que se presentan no pasan desapercibidos para nadie en zona de Boxes es que Leo y Lio van haciendo cosas en el karting para ser mas competitivos y Leonardo Dominguez como Santiago Acuña le ponen una impronta difícil de no observar. GANADORES: Se disputó la novena fecha del campeonato para la categoría Kart Plus en el kartódromo de Zárate y los ganadores fueron en la Clase Promocional: Jonás Gomez, en Pre Juniors: Constanza Toledo, Juniors Elias Vazquez, cajeros A: Stefano Torrese, Cajeros B: Hernan Matlach, Master A: Gaston Lencina, Master B, Christian Getel, Master C: Gastón Medina y Potenciada Juan Suarez. INTENTAR: Juan Manuel Silva intenta correr el próximo Dakar y como no puede hacerlo con su vehículo aceptó estar presente en el mismo desde su condición de navegante lo que al Pato lo tiene muy motivado. CONFIRMADO: El Rally de Lobos ya quedó confirmado entre los dirigentes del club organizador y la categoría Rally Federal para el fin de semana del 29 30 y 1 de diciembre donde se aguarda una carrera llena de novedades. ASM: La categoria vuelve e al autódromo Roberto José Mouras de La Plata para llevar adelante otra carrera del campeonato con otro parque interesante de autos donde desde las 11 hs la TV Pública transmite la competencia a traves del programa ACTC Media. FIESTA: Ya está todo encaminado para que el próximo fin de semana llegue a nuestra ciudad una nueva fiesta del automóvil que se realizará solo el día domingo y en el parque Urbano desde las 10 hs. DIFERENTE: Estarán como siempre los patios de comida, los tradicionales artesanos, autos antiguos y de colección como también aquellos autos que fueron parte de la historia del Turismo Carretera que en horas de la mañana realizan una carrera de exhibición en la Avenida Larrabure para todos quienes deseen verlos girar por nuestra ciudad dándole un tinte diferente a esta tradicional fiesta del automóvil. ACTUACION: Vienen de correr el gran premio argentino de Baquets donde desde Puerto Madryn hasta Mar del Plata en seis etapas con cincuenta tripulaciones el representante de Campana Marcos Padilla con Lacivita como navegante tuvieron una actuación que dejó conforme a todo el equipo. TRIUNFADORES: La categoría Pako viene de correr en el kartódromo argentino donde los triunfadores fueron en Promocional: Santiago Basterrica. MNC: Máximo Evans, MNA: Francisco Andrada, MN LIght: Gabriel De Lucca, KF+40: Gustavo Caramello, Super Pako:Juan Martín Molina, 150 4T: Jeremías Scialchi, 110 4T: Julian Viscusi y en 150 CC Master Roberto Aliotta. MONONAUTICA: La categoría mas importante de Sudamérica está desarrollando su propuesta este fin de semana en nuestra ciudad en la costanera su show en el río con entrada libre y gratuita con el acompañamiento de la municipalidad de Campana. ARGENTINO: El próximo fin de semana se viene la última fecha del campeonato argentino de karting en el kartódromo argentino para todas sus clases. SUPER TC 2000: La categoría está desarrollando este fin de semana otra carrera del campeonato donde televisa Canal 13 desde las 10.30 hs. a traves del programa Carburando desde el autódromo de Rio Cuarto. CAMPEON: Aún restando una fecha para el cierre del calendario el zarateño Juan Martín Molina se coronó campeón en la clase Super Pako en esta categoria del karting cerrando una excelente temporada para el "Tincho". TC RIOPLATENSE: En el autódromo Roberto Mouras de La Plata la catetgoría desarrolla este fin de semana otra competencia del calendario donde se definen el campeonato. Televisa desde as 11 hs la TV Pública a través del programa ACTC Media. PROYECTO: Sigue en pleno desarrollo el proyecto de Diego Lacognata de correr en karting en lo que viene donde ya recibió el apoyo también de su familia encabezado por su señora Lorena lo que lo habilita para su continuidad en la alta competencia. TRIUNFO: El que viene de obtener en la Clase Potenciada en la categoría Kart Plus el campanense Juan Carlos Suarez donde el campeón demostró estar vigente como siempre para la alegría de todo el equipo. DEFINIDO: Aún no está definido si el equipo Mercedes ante el termino de su contrato con la Formula Uno renovará el mismo para estar en la próxima temporada decisión que deberán tomar por estos días. TITULO: El que obtuvo en la Clase Promocional de la categoría Pako el joven Santiago Basterrica quedándose con el campeonato para cerrar una temporada excelente en un año competitivo. DESAFIO ABARTH: En el autódromo de Rio Cuarto la monomarca llega con su habitual parque de autos para desarrollar otra fecha del campeonato. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa Carburando. PRIMER: Este fue su primer año completo en el armado de motores para karting donde Marcelo Lopez viene ya de ganar su primer campeonato en la categoría RF que le permitió que varios pilotos empezaran a ver la posibilidad que los atienda en el venidero año. CIERRE: El cierre del calendario para la catetgoría TC Pick-Up será en el autódromo de La Plata el venidero 15 de diciembre en el trazado mas largo con televisación en directo de esta carrera. SUMARSE: Aunque Fernando Moreno no corre picadas en verano por las altas temperaturas en cena con amigos dejó entrever que quizas este año pueda llegar a sumarse a alguna competencia con su Fiat para no estar tanto tiempo parado. CORONAR: Tras la competencia en Concordia el pasado domingo por parte de la Tope Race Juniors se coronó campeón Ariel Pierci con el Toyota tras una temporada que lo tuvo como gran protagonista y fue un piloto a batir que no pudieron superar. TRES: Continuando con la categoría Tope Race sus dirigentes ya confirmaron que en la próxima temporada cuando visiten el autódromo de Rio Hondo v an a correr una sola final con sus tres clases y un gran parque de autos. LOGRAR: Para cerrar lo de la Tope Race con once triunfos en la categoría el del Del Viso logró su primer campeonato y Matías Rossi se quedó con este título desde arriba de un Toyota en esta propuesta que le faltaba en su carrera deportiva obtener tal galardón. ADQUIRIR: El Diario La Nación acaba de poner al servicio de sus lectores una colección de autos de un gran nivel. Estará adquiriendo los mismos Pablo Villaverde amante de este hobby? FORMULA RENAULT: La categoría llega este fin de semana al autódromo de Rio Cuarto para llevar adelante otra fecha del campeonato. Televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa Carburando.

Rincón Tuerca

