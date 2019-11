La Auténtica Defensa. Edición del martes, 26/nov/2019 Murió tras arrojarse desde un puente a la Panamericana e impactar contra un camión







Ocurrió en la tarde de ayer a la altura del cruce con avenida Rivadavia. La víctima fue un joven que habría tomado la drástica decisión por causas que se desconocen. Un joven perdió la vida tras saltar a la Panamericana desde el puente de avenida Rivadavia este lunes en horas de la tarde, hecho que produjo gran conmoción entre los vecinos de la zona. Pasadas las 19 horas, el paso este del puente se arrebato de transeúntes y conductores vehiculares que pretendían dilucidar lo que pasaba abajo sobre la cinta asfáltica de la ruta nacional Nº9, donde las sirenas, chalecos reflectivos y conos de señalización rodeaban el cuerpo de una persona sin vida cubierto de bolsas de nylon negro. Según trascendió, por motivos que aún tratan de establecer, de repente el joven tomó la drástica decisión de arrojarse a la Panamericana. Primero impactó contra el techo de un semirremolque y después contra el pavimento, acabando con su vida en el acto. La víctima fue identificada como Maximiliano Nicolás Sánchez, con domicilio en la calle Bruni del barrio Santa Florentina. El operativo de emergencia incluyó a médicos del SAME, que constataron el deceso; Bomberos Voluntarios; y Policía Local, Dirección de Tránsito Municipal, Gendarmería Nacional y Defensa Civil para coordinar el procedimiento y reordenar el tránsito. Finalmente, se hizo presente Policía Científica para llevar adelante las pericias de rigor. El tránsito a esa altura de la Panamericana se vio reducido a un solo carril por más de dos horas, aunque no se registraron largas filas de vehículos. Donde si hubo inconvenientes fue arriba del puente debido al detenimiento de motos, bicicletas y peatones a observar lo que pasaba en la autopista. Personal de Tránsito, de Defensa Civil y hasta policial debió solicitar en varias oportunidades la desconcentración de la zona. En contacto con La Auténtica Defensa, el chofer del camión semirremolque contra el que impactó primero el cuerpo de la víctima señaló el lugar de la batea contra el que había golpeado. El vehículo venía cargado de arena de Entre Ríos y se dirigía a la localidad bonaerense de San Martín.

UN JOVEN DE 27 AÑOS TOMO LA DRÁSTICA DECISIÓN DE QUITARSE LA VIDA, ARROJANDOSE DESDE EL PUENTE.





DESDE EL PUENTE QUE CRUZA LA RUTA PANAMERICANA A LA ALTURA DEL KM. 75 SE ARROJÓ EL JOVEN, QUIÉN ANTES DE LLEGAR AL SUELO IMPACTÓ CONTRA UN CAMIÓN.





EL CUERPO DEL JÓVEN YACE SIN VIDA SOBRE LA RUTA.





PERITOS DE LA POLICÍA CIENTÍFICA ACUDIERON AL LUGAR DEL INCIDENTE.

#Dato un joven de 27 años se quitó la vida arrojándose del puente de #Panamericana Km 75. A las 19 hs. Cayó sobre un camión arenero Mercedes Benz y luego al pavimento. Bomberos móvil 43 y SAME corroboraron el deceso. Defensa Civil colaboró con policía para señalizar pic.twitter.com/rgN5mkMIyk — Daniel Trila (@dantrila) November 26, 2019

