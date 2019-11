DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

Villa Dálmine tuvo un domingo para el olvido y perdió ante Gimnasia (J) como local











CUATRO YA CLASIFICADOS En la Zona 2 de la Primera Nacional ya hay cuatro clasificados a la próxima Copa Argentina: San Martín de Tucumán, Sarmiento de Junín, Defensores de Belgrano y Deportivo Riestra. Y tres equipos sin chances: Brown de Adrogué, Santamarina de Tandil y All Boys. Así, los restantes tres boletos tienen todavía nueve aspirantes. Para Villa Dálmine fue muy importante el agónico empate que San Martín consiguió ante Instituto en Tucumán por intermedio de su arquero Ignacio Arce. Y también era vital el resultado que se daba anoche en el partido que jugaban Tigre y Gimnasia de Mendoza al cierre de esta edición. Mientras Chacarita y Quilmes, que se enfrentan hoy, necesitan una victoria para seguir claramente en carrera. Los resultados que dejó esta fecha 14 hasta el momento son: Sarmiento 1-0 All Boys, Brown (A) 0-0 Defensores de Belgrano, Deportivo Riestra 1-0 Atlético Rafaela, Almagro 1-0 Santamarina, Villa Dálmine 0-1 Gimnasia de Jujuy y San Martín de Tucumán 1-1 Instituto. En tanto, en la última fecha de esta primera rueda (que tiene un pendiente: Tigre vs Almagro) se medirán: Gimnasia (M) vs San Martín (T), Instituto vs Almagro, Santamarina vs Villa Dálmine, Gimnasia (J) vs Sarmiento (J), All Boys vs Deportivo Riestra, Atlético de Rafaela vs Chacarita, Quilmes vs Brown (A) y Defensores de Belgrano vs Tigre. Todo indica que si el Violeta triunfa en Tandil, terminará entre los siete primeros y se clasificará a la próxima Copa Argentina. Después habrá que aguardar las combinaciones de resultados para saber si igualmente podrá conseguir ese objetivo sin la obligación de ganar. INCIDENTES EN LA DESCONCENTRACIÓN Cuando prácticamente ya se había retirado todo el público del estadio se dieron incidentes que culminaron con heridos. Aparentemente, después de discusiones entre simpatizantes y efectivos policiales del GAD (Grupo de Apoyo Departamental), se generó un enfrentamiento en la zona del ingreso de Luis Costa y Puccini, donde se sucedieron piedrazos y balazos de gomas en una situación que demoró en resolverse. Incluso derivó luego en la presencia de un grupo de simpatizantes en el acceso al sector de plateas (donde todavía estaban los jugadores de Villa Dálmine y la prensa), aunque nunca pasaron del portón de dicho sector. Finalmente, según trascendió, dos efectivos policiales resultaron heridos, como así también algunos simpatizantes que fueron alcanzados por las balas de goma. Un episodio lamentable, que nada tuvo que ver con el espectáculo deportivo y que empañó esta última presentación del Violeta en Mitre y Puccini, un escenario en el que muy rara vez se observan hechos de este estilo. En el precalentamiento, Lesman sintió una molestia muscular. Su reemplazante, Arturia, sufrió una grave lesión en el primer tiempo. Y en el arranque del ST, Castillejos anotó el único gol de la tarde tras una lateral en el que el Violeta marcó muy mal. Además, fue expulsado Martínez. Así, los de Bovaglio llegaron a cuatro juegos sin triunfos en Campana y definirán su clasificación a la Copa Argentina 2020 el próximo lunes en Tandil. Por la 14ª fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional y en su último partido del año como local, Villa Dálmine perdió 1-0 el domingo frente a Gimnasia de Jujuy en un partido marcado por los infortunios, que tuvo una discreta presentación de los dirigidos por Lucas Bovaglio y que se definió con un gol en el que el Violeta marcó pésimamente un lateral-centro desde la derecha en el inicio del segundo tiempo. En la entrada en calor, Germán Lesman sintió una molestia muscular y no pudo reeditar la dupla con Alan Picazzo que tan bien había funcionado ante Quilmes. Su reemplazante fue Marcos Arturia, que en los minutos finales de la primera parte sufrió un esguince de rodilla. Esto, sumado a la lesión que arrastra Catriel Sánchez, dejó al equipo de nuestra ciudad diezmado en ataque. Para cuando sucedió lo de Arturia, Villa Dálmine ya estaba lejos de un funcionamiento que lo acercara al triunfo y, encima, en el inicio de la segunda parte, marcó muy mal en un lateral-centro y permitió que Castillejos recibiera solo en el área chica para definir sin problemas y marcar el único gol de la tarde. De allí en adelante, todo fue cuesta arriba para un equipo que no encontró los caminos ni las variantes que le permitieran sobrellevar la ausencia de sus tres delanteros de mayor peso en el área rival. Así cosechó su cuarto partido sin triunfos ante su gente en Campana; dejó pasar otra oportunidad de "despegar" en la tabla; y también una gran chance de quedar prácticamente clasificado a la Copa Argentina 2020. Ahora, deberá dejar atrás tantos infortunios y enfocarse en el duelo del próximo lunes en Tandil, donde se jugará ese boleto ante Santamarina en su último partido del año y de la primera rueda. EL PARTIDO La seguidilla de lesiones que complicaron a Bovaglio en estas últimas semanas también se hizo presente en la previa al duelo con Gimnasia de Jujuy: en la entrada en calor, Germán Lesman sintió una molestia y quedó afuera de los 18. Así, Arturia (que lo suplantó) y Picazzo conformaron la dupla de ataque en esta oportunidad. Igualmente, el arranque del Violeta fue muy bueno, porque presionó a un rival cuyos defensores marcaban en línea. Así, sacando ventaja de esa situación, generó rápidamente tres buenas chances en apenas 7 minutos de juego. Primero, Picazzo levantó mucho su remate una vez que logró meterse en el área por derecha tras una buena gambeta; después, Banegas tampoco tuvo precisión en el remate al recibir un centro pasado en el vértice del área; y finalmente, Picazzo definió muy cerca del segundo palo de De Giorgi en un veloz avance tras una pelota recuperada. En los minutos siguientes, si bien Villa Dálmine siguió mejor plantado en el terreno, ya no pudo volver a generar situaciones, porque Gimnasia le ensució la salida del mediocampo (Ballini estuvo nuevamente impreciso; y Del Priore tuvo poca participación), Incluso, el Lobo hasta logró llegar a inmediaciones del área de Ojeda, donde Castillejos era un faro ineludible (tuvo una buena opción de remate de media distancia, pero su disparo no llevó peligro). En ese marco, a Orosco le costó entrar en juego y los quiebres que podía generar el equipo de nuestra ciudad dependían de Picazzo, quien se hacía peligroso cada vez que lograba girar (fue fouleado en la mayoría de las ocasiones). Por eso, las únicas situaciones de riesgo en el resto del primer tiempo fueron un cabezazo de Martínez tras un córner desde la derecha y el gol que le anularon a Arturia por un inexistente offside, tras un buen movimiento colectivo que terminó en centro de Orosco para el delantero. Encima, sobre los 40 minutos, la mala fortuna volvió a golpear a los atacantes del Violeta: Arturia (que había sido titular por la baja a último momento de Lesman) salió lesionado (esguince de rodilla) y fue reemplazado por Veliez antes del cierre de un primer tiempo que finalizó hundido en un bache, muy lejos de la vorágine que el local había impuesto en los primeros 10 minutos. Y para completar las malas, el arranque del complemento le trajo un baldazo de agua fría a Villa Dálmine: un lateral-centro desde la derecha le quedó servido a Castillejos, quien controló de pecho y definió cruzado ante Ojeda para el 1-0 visitante después que la pelota sobrara a Maciel y ante la mirada de un Sansotre que tampoco lo siguió. Para la visita, que había mostrado muy pocos recursos, ese gol fue un bálsamo. Y no dudó en retrasarse por completo para defender la ventaja en su campo. Por eso, al campanense se le hizo muy cuesta arriba el trámite, más allá que Veliez estrelló un cabezazo en el travesaño a los 5 minutos. Lo mejor del Violeta surgía cuando, con paciencia, lograba romper líneas con pases internos y poner a Orosco de frente al arco rival. Pero el 10, que había sido de lo mejor en las últimas presentaciones, tuvo una tarde muy intermitente, no estuvo fino en la descarga final y tampoco encontró variantes por los costados, porque Del Priore y Cuevas se cerraban para tratar de jugar entre líneas y Sansotre y Banegas quedaban lejos de esas acciones. Entonces, la única chance clara que el local generó por esa vía fue una asistencia de Orosco para Veliez, quien dentro del área, volcado sobre la derecha, optó por el pase al medio a Picazzo, que no alcanzó a puntear el balón al gol. Ante un rival abroquelado en su campo y que realizó cambios para reforzar ese cerrojo, Bovaglio buscó variantes con los ingresos de Gallardo y Brener para tratar de tener vértigo y gambeta por los costados, pero ese desequilibrio nunca apareció. Con las modificaciones, además, se apagó el circuito que el equipo buscaba construir con pases internos y, por eso, en los minutos finales, apenas pudo inquietar con un peligroso tiro libre de Cuevas que salió muy cerca del travesaño. Después, sólo quedaron fallos arbitrales muy polémicos: Martínez vio la roja en una decisión de último recurso del árbitro Sebastián Zunino; y en la última bola, Picazzo se quedó con el grito de gol atragantado por la bandera que levantó la asistente Mariana De Almeida, después de la única falla de la defensa visitante y tras definir a un costado del achique de De Giorgi. Así terminó una tarde marcada por infortunios para Villa Dálmine, que sumó dos nuevos lesionados (preocupa lo de Arturia, por su aparente gravedad), sufrió un gol que llegó desde un lateral y ahora suma cuatro juegos sin poder ganar en Campana. Sin embargo, deberá dejar todo atrás de cara al lunes, cuando visite a Santamarina de Tandil con la posibilidad de alcanzar la clasificación a la Copa Argentina. Y eso no es poco para este primer semestre de temporada. SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DÁLMINE (0): Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Gastón Martínez, Nahuel Banegas; Lucas Cuevas, Matías Ballini, Nicolás Del Priore; Brian Orosco; Marcos Arturia y Alan Picazzo. DT: Lucas Bovaglio. SUPLENTES: Juan Ignacio Dobboletta, Santiago Moyano, Juan Ignacio Alvacete, Denis Brizuela, David Gallardo, Fabricio Brener y Álvaro Veliz. GIMNASIA DE JUJUY (1): Carlos De Giorgi; Diego López, Sebastián Sánchez, Franco Lazzaroni, Ignacio Sanabria; Rodrigo Morales, Matías Carabajal; Ezequiel Gallegos, Matías Córdoba, Gonzalo Castillejos y Daniel Juárez. DT: Marcelo Herrera. SUPLENTES: Gonzalo Gómez, Diago Giménez, Álvaro Cazula, Leonardo Ferreyra, Enzo Serrano, Ulises Virreyra y Gabriel Méndez. GOLES: ST 1m Gonzalo Castillejos (G). CAMBIOS: PT 15m Cazula x López (G) y 42m Veliez x Arturia (VD). ST 23m Gallardo x Del Priore (VD) y Serrano x Juárez (G); 33m Giménez x Castillejos (G); y 35m Brener x Banegas (VD). AMONESTADOS: Lazzaroni, Cazula, Gallegos y De Giorgi (G). EXPULSADO: ST 42m Gastón Martínez (VD). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Sebastián Zunino.

LUCAS CUEVAS FUE UNO DE LOS MEJORES DEL VIOLETA.





PICAZZO TUVO LA APERTURA DEL MARCADOR AL PRIMER MINUTO DE JUEGO, PERO SU REMATE SALIÓ MUY DESVIADO.





EL DOLOR DE ARTURIA, TENDIDO EN EL PISO, TRAS SUFRIR UN ESGUINCE DE RODILLA QUE PODRÍA DERIVAR EN UNA LESIÓN LIGAMENTARIA. FUE TITULAR POR LA BAJA DE ÚLTIMO MOMENTO DE LESMAN.





MACIEL LE GANA EN LO ALTO A DIEGO LÓPEZ. EL CENTRAL HIZO UN BUEN PARTIDO, AUNQUE FALLÓ EN LA JUGADA DEL GOL DEL LOBO. BOVAGLIO: "NO ESTUVIMOS EN UN BUEN DÍA" La desazón que tenía Lucas Bovaglio era indisimulable. El cúmulo de infortunios vividos y la derrota ante Gimnasia de Jujuy lo golpearon evidentemente. Al menos eso mostró en la conferencia de prensa post-partido, en la que remarcó que "lo que más bronca da es la lesión de (Marcos) Arturia", quien sufrió un esguince de rodilla y padecería de un problema ligamentario. "Fue un partido que tuvo demasiados accidentes en contra, que hicieron que el trámite fuera irregular. Debimos trastocar el plan muchas veces y se hizo demasiado cuesta arriba. Tuvimos muchas limitaciones y un mal funcionamiento. No estuvimos en un buen día", resumió el entrenador. "El rival hizo muy poco para ganar. Nos ganó con un gol de lateral, sin elaboración alguna, en una desconcentración clara nuestra. Y después renunció a atacar", agregó Bovaglio, quien lamentó las opciones desaprovechadas en el inicio del encuentro. En cuanto a la frustración de no poder ganar como local y seguir sin lograr esa serie de resultados que le permitan despegar al equipo, el DT señaló: "No pudimos a lo largo de este semestre tener esa racha de victoria consecutivas. En este último tramo, la pena es más grande porque las opciones las tuvimos como local. En este campeonato, una buena racha te catapulta. Pero nosotros no pudimos vivir ese momento, lamentablemente". De cara al último compromiso del año, el próximo lunes frente a Santamarina en Tandil, el entrenador ya sabe que no podrá contar con Gastón Martínez, Facundo Affranchino, Catriel Sánchez y Marcos Arturia. Y que deberá esperar por la respuesta en la semana de Germán Lesman para saber si podrá contar con "el Colo" para este encuentro. "Nos prepararemos de la mejor manera, esperando no sumar más inconvenientes y sabiendo que debemos ir a Tandil con la idea de sumar de a tres para clasificar a la Copa Argentina", cerró Bovaglio.

“FUE UN PARTIDO CON DEMASIADOS ACCIDENTES EN CONTRA", SOSTUVO BOVAGLIO. #DálmineTV | Te mostramos lo mejor del partido frente a @OficialGyEJujuy, desde la óptica de Abran Cancha: https://t.co/fI3qrHuPur#VamosViola — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) November 25, 2019

