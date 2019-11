La Auténtica Defensa. Edición del martes, 26/nov/2019 Visto en TV:

Reduce a ladrón en su casa







Sucedió en el barrio de San Cayetano. La noticia salió en el diario Crónica el domingo y ayer lo entrevistaron en vivo por América TV. El hecho tuvo lugar en la madrugada del pasado viernes cuando el dueño de la casa se encontraba solo y estaba durmiendo. Fue alertado por sus dos perros. Según relató en vivo, ayer al mediodía, por el programa Involucrados de América TV, cuando Lean-dro Bogao se levantó, encontró al ladrón en su living, mientras otro le apuntaba con un arma desde la ventana. "Me dijo –relató el profesor de kick Boxing- que me quedara quieto o me quemaba. Yo generé una distracción cuando le dije que mi esposa había salido a buscar ayuda. Miró hacia la puerta y ahí le hice una llave y lo reduje. El otro que estaba mirando por la ventana salió corriendo". En su cuenta de Facebook, Bogao publicó filmaciones y fotos en las que tiene atrapado al ladrón, visiblemente golpeado, e intenta que revele la identidad de su compañero prófugo, quien sería un tío suyo. Aparentemente, la esposa de Bogao había salido a visitar a una vecina y dejó la puerta de entrada de su casa, en el barrio San Cayetano, sin llave. Por ahí habría ingresado el delincuente detenido, de alrededor de 20 años, quien padecería de algún tipo de discapacidad que no fue difundida.

Ayer al mediodía, Bogao se valió del movilero de Involucrados para explicar por América TV cómo redujo al ladrón.



Visto en TV:

Reduce a ladrón en su casa

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar