La Auténtica Defensa. Edición del martes, 26/nov/2019
Milla: "Tenemos mucha expectativa en las política de Alberto Fernández"







El líder de la Federación Petrolera se refirió a las condiciones necesarias para garantizar inversiones en hidrocarburos y mostró preocupación por lo que sucede en el plano de los biocombustibles. El Secretario General de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles, Pedro Milla, se manifestó sobre la realidad del sector en el programa del Canal 26 "La Lupa". Milla señaló que "no es posible" blindar solo a Vaca Muerta con medidas que garanticen su desarrollo ya que existen otros proyectos en Malargüe, Mendoza, y el yacimiento Los Monos, en el norte de Salta, "que geográficamente, si se dan las condiciones, puede ser mas importante" que el yacimiento no convencional neuquino. "El blindaje no tiene que ser solo Neuquén, sino todo el país", manifestó. En ese sentido, manifestó que la Federación le presentó un proyecto de trabajo al presidente electo Alberto Fernández y expresó que "las empresas multinacionales solo vendrán a invertir si se les garantiza una renta y se les dan garantías jurídicas, históricamente a sido así". "De lo contrario, pasa lo que está sucediendo en Neuquén, donde Pereyra tiene 2 mil trabajadores suspendidos", sostuvo Milla en referencia al gremio no federado que conduce el actual senador. Pero si bien la Federación no sufre en los yacimientos donde tiene trabajadores, si lo hace en el sector de biocombustibles, debido a que las refinerías optan por comprarle a las multinacionales y no al medio centenar de pymes, escenario que amenaza con dejar 600 trabajadores desempleados. "Por eso, tenemos mucha expectativa en lo que diga el presidente electo" respecto a política energética, comentó Milla. Por último, al ser consultado por el rol de la provincia de Buenos Aires en la industria petrolera nacional, Milla destacó la presencia de tres de las refinerías privadas más importantes del país -Trafigura en Bahía Blanca, Shell en Dock Sud y Axion en Campana- y los proyectos para buscar petróleo off shore frente a las costas de Mar del Plata, Necochea y Bahía Blanca, aprobados por el Gobierno y encargados a Shell y a Qatar Petroleum. "Nosotros tenemos una expectativa importante por el tema exploración y creación de nuevos puestos de trabajo", dijo el líder de una Federación que cuenta con 15 mil afiliados.



