La Auténtica Defensa. Edición del martes, 26/nov/2019 26 de Noviembre de 2019:

Quejas Vecinales







Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. UN PROBLEMA RECURRENTE "Todo el año el mismo problema. Los semáforos de la entrada al barrio Lubo no funcionan. Dirección de Tránsito tampoco se hace presente ¿Qué espera el municipio? ¿Una fatalidad?", escribe Esteban. POZOS PELIGROSOS "Hay 3 baches enormes en Gavazzi y Moreno. Estaría bueno que se tapen para que no haya ningún tipo de accidente", muestra Roberto. PODA A DESTIEMPO "Chiclana al 650. Así podaban un añoso árbol en pleno comienzo de las altas temperaturas, cuando más hace falta su sombra. No encontré ningún número del municipio donde llamar para poder detener esto" muestra Juan.

26 de Noviembre de 2019:

Quejas Vecinales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar