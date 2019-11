La Auténtica Defensa. Edición del martes, 26/nov/2019 DT de Villa Dálmine:

Villa Dálmine tuvo un domingo para el olvido y perdió ante Gimnasia (J) como local La desazón que tenía Lucas Bovaglio era indisimulable. El cúmulo de infortunios vividos y la derrota ante Gimnasia de Jujuy lo golpearon evidentemente. Al menos eso mostró en la conferencia de prensa post-partido, en la que remarcó que "lo que más bronca da es la lesión de (Marcos) Arturia", quien sufrió un esguince de rodilla y padecería de un problema ligamentario. "Fue un partido que tuvo demasiados accidentes en contra, que hicieron que el trámite fuera irregular. Debimos trastocar el plan muchas veces y se hizo demasiado cuesta arriba. Tuvimos muchas limitaciones y un mal funcionamiento. No estuvimos en un buen día", resumió el entrenador. "El rival hizo muy poco para ganar. Nos ganó con un gol de lateral, sin elaboración alguna, en una desconcentración clara nuestra. Y después renunció a atacar", agregó Bovaglio, quien lamentó las opciones desaprovechadas en el inicio del encuentro. En cuanto a la frustración de no poder ganar como local y seguir sin lograr esa serie de resultados que le permitan despegar al equipo, el DT señaló: "No pudimos a lo largo de este semestre tener esa racha de victoria consecutivas. En este último tramo, la pena es más grande porque las opciones las tuvimos como local. En este campeonato, una buena racha te catapulta. Pero nosotros no pudimos vivir ese momento, lamentablemente". De cara al último compromiso del año, el próximo lunes frente a Santamarina en Tandil, el entrenador ya sabe que no podrá contar con Gastón Martínez, Facundo Affranchino, Catriel Sánchez y Marcos Arturia. Y que deberá esperar por la respuesta en la semana de Germán Lesman para saber si podrá contar con "el Colo" para este encuentro. "Nos prepararemos de la mejor manera, esperando no sumar más inconvenientes y sabiendo que debemos ir a Tandil con la idea de sumar de a tres para clasificar a la Copa Argentina", cerró Bovaglio.



