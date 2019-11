La Auténtica Defensa. Edición del martes, 26/nov/2019 Primera D:

LINIERS GRITÓ CAMPEÓN El domingo venció a Cambaceres y ayer se coronó por la derrota de Claypole. A dos fechas del final, el Torneo Apertura de la Primera D ya tiene dueño: Liniers gritó campeón ayer por la derrota de Claypole. La Topadora de Villegas había superado 2-1 a Defensores de Cambaceres el domingo y, así, había quedado al borde del título. Y eso se concretó este lunes, con la derrota 3-1 del Tambero en su visita a Sportivo Barracas. Su campaña ha sido inapelable: triunfó en 9 en 11 presentaciones; solo empató frente a Puerto Nuevo; y su única derrota fue ante Argentino de Rosario. De esa manera llegó a los 28 puntos y, cuando solo restan dos fechas, le sacó siete de ventaja a sus inmediatos perseguidores (Claypole y Sportivo Barracas tienen 21). Con este título, Liniers quedó clasificado para la final por el ascenso a la Primera C que disputaría frente al campeón del Clausura, siempre y cuando no repita en dicho certamen (eso le garantizaría el ascenso directo). Los demás resultados de esta 11ª fecha del Apertura fueron: Muñiz 0-2 Yupanqui, Atlas 1-2 Puerto Nuevo, Argentino de Rosario 1-2 Deportivo Paraguayo, Lugano 1-0 Juventud Unida y Central Ballester 1-2 Centro Español.

Sus dos goles le dieron a Puerto Nuevo la victoria sobre Atlas en General Rodríguez. "Nos plantamos muy bien", explicó el delantero. Después de tres empates seguidos y tras caer ante uno de los últimos del campeonato como local, Puerto Nuevo debió afrontar una difícil parada como visitante frente a Atlas en General Rodríguez, donde llevaba ocho derrotas consecutivas sin siquiera poder convertir goles. Y esa racha se empezó a cortar temprano en el partido, cuando Enzo Moreno aprovechó el rebote que dio Ricardo Grieger tras el remate de Nicolás Colombano para marcar el 1-0 a los 4 minutos. El Marrón llegaría a la igualdad en ese mismo primer tiempo, pero en el segundo, el atacante del barrio La Esperanza volvió a golpear temprano y con un disparo de media distancia anotó el 2-1 que terminaría siendo definitivo. "Veníamos medio mal y nos merecíamos un triunfo así. Gracias a Dios se dio contra Atlas", asintió Enzo, quien marcó por primera vez por duplicado en Primera División. "Fue espectacular", contó la figura del juego en General Rodríguez. Respecto al trámite del encuentro, Moreno destacó la actitud con la que salió a la cancha Puerto Nuevo: "Nos plantamos muy bien e hicimos las cosas muy bien, ante un rival muy duro y superando problemas como las lesiones de Kevin (Redondo) y del "Noni" Ramón. Y después del 2-1 supimos aguantarlo también, porque ellos se nos vinieron". En este encuentro frente a Atlas como visitante, Enzo (que hizo inferiores en Villa Dálmine y Nueva Chicago) volvió a su posición natural (segunda punta) después de haber sido utilizado mucho como mediocampista por derecha. Y las cosas no pudieron haberle salido mejor: "Me siento muy cómodo como delantero, me gusta jugar ahí y moverme por todo el frente de ataque. Gracias a Dios pude convertir también", comentó en diálogo con LAD. Finalmente, sobre este Apertura que no ha tenido al Portuario en los lugares de protagonismo que se esperaban en el barrio Don Francisco, el delantero señaló: "Este triunfo nos viene muy bien, porque lo estábamos buscando y lo merecíamos. No estamos en el lugar que pretendíamos estar, pero nos quedan dos partidos para tratar de terminar el campeonato lo más arriba posible, sabiendo que los puntos cuentan a futuro. Lamentablemente, empatamos muchos partidos en los que nos faltó un poco de suerte para quedarnos con la victoria. Tenemos un buen equipo, con gente muy joven, pero que juega bien al fútbol". El próximo compromiso de Puerto Nuevo será el sábado como local frente a Yupanqui, en un partido en el que buscará aprovechar el impulso anímico que significó el triunfo en General Rodríguez. Y también este "dulce momento" que atraviesa el atacante del barrio La Esperanza.

EL FESTEJO DE ENZO MORENO EN GENERAL RODRÍGUEZ, DONDE FUE FIGURA CON EL DOBLETE QUE LE DIO LA VICTORIA A PUERTO NUEVO (FOTO: PATRICIO ANGIULI / PRENSA ATLAS)



