Vencieron por la mínima a Otamendi y San Felipe en la primera fecha. En tanto, Las Campanas igualó con Mega Juniors. La segunda jornada se jugará entre miércoles y jueves. El domingo comenzó el Hexagonal Final que definirá al campeón del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol. Y en la primera jornada, La Josefa y Defensores de La Esperanza picaron en punta con sus triunfos sobre Otamendi FC y Deportivo San Felipe, respectivamente. En tanto, Atlético Las Campanas y Mega Juniors terminaron en tablas. Esta primera fecha del Hexagonal Final se disputó en cancha de Las Campanas desde las 9.00 de la mañana y con los tres cotejos programados de manera consecutiva. En primer turno, el local empató 1-1 con Mega Juniors en un partido en el que Franco Otta anotó para Las Campanas, mientras que Diego Romero marcó para Mega. En segundo turno, Defensores de La Esperanza venció 1-0 a Deportivo San Felipe con un tanto del "Melli" Facundo Fernández. El Aurinegro tuvo su mejor chance en un penal que Nicolás Oroná no pudo convertir. Finalmente, en el tercer y último encuentro de la jornada, La Josefa extendió su invicto en la temporada al derrotar 1-0 a Otamendi FC con un gol de Daniel Canale. El Gallito jugó gran parte del encuentro con un hombre menos por la expulsión de Mauricio Gómez y el cierre lo encontró con apenas 9 jugadores, porque Leandro Gómez ta De esta manera, tras la primera fecha, La Josefa y Defensores de La Esperanza son líderes con 3 puntos; después se ubican Las Campanas y Mega Juniors con 1; y cierran Otamendi y Deportivo San Felipe sin unidades. La segunda fecha se disputará a partir de mañana en cancha de La Josefa. El miércoles se enfrentarán Deportivo San Felipe y Atlético Las Campanas; y el jueves lo harán: Defensores de La Esperanza vs Otamendi FC y La Josefa vs Mega Juniors. Mientras que la tercera se jugará el próximo domingo 1º de diciembre en cancha de Otamendi, donde se medirán: Deportivo San Felipe vs Mega Juniors, Otamendi FC vs Atlético Las Campanas y La Josefa vs Defensores de La Esperanza.

