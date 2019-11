La Auténtica Defensa. Edición del martes, 26/nov/2019 Automovilismo:

Terminó en el 17º puesto después de un toque de Werner desde atrás que lo mandó al pasto cuando buscaba avanzar en la zona de puntos. El ganador fue Marcelo Ciarrocchi y el negocio lo hizo Renault, porque Pernía y Ardusso completaron el podio. "El Tanito" llega como líder a la última fecha. La 11ª y anteúltima fecha de la temporada del Súper TC2000 se disputó el domingo en el autódromo de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, donde Matías Milla terminó con las manos vacías. El piloto campanense largó la final desde el puesto 11 y cuando se encontraba 10º, buscando avanzar en la zona de puntos, fue tocado de atrás por Mariano Werner (Fiat) en la 11ª vuelta. Así, el Renault Fluence #28 se fue al pasto y ya no pudo recuperarse, terminando en el 17º puesto. "Fue un fin de semana difícil, porque no entramos en los puntos", señaló después el piloto de nuestra ciudad, que el sábado había sido 3º en la clasificación y 6º en la súper-clasificación. Sin embargo, las penalizaciones por hándicap lo retrasaron en la carrera clasificatoria y, desde atrás, no pudo convertirse en protagonista como en las fechas anteriores. Con este resultado, Milla se mantiene con 103 unidades en el campeonato de pilotos, donde ocupa el 5º puesto. El nuevo líder es su compañero de equipo, Leonel Pernía, que terminó en la 2ª posición por detrás de Marcelo Ciarrocchi (Citroen), sexto ganador de la temporada y primero que no lo hace ni con Renault ni Toyota (Rossi logró cuatro victorias, Pernía tres; y Milla y Ardusso, una cada uno). "El Tanito", que había igualado a Matías Rossi (Toyota) el sábado, aprovechó que el Misil no pudo pasar del 5º puesto en Río Cuarto y llegará a la última fecha como único líder del campeonato: suma 170 puntos, siete más que el piloto de Del Viso (163). En tanto, el tercer puesto de Facundo Ardusso le garantizó a Renault Sport el campeonato por equipos al totalizar 358 unidades, 64 más que el Toyota Gazoo Racing. La última fecha será el Gran Premio Coronación, a disputarse el 15 de diciembre en Neuquén.

