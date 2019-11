La Auténtica Defensa. Edición del martes, 26/nov/2019 Breves: Fútbol







BOCA Y ARGENTINOS Por la 14ª fecha de la Superliga, Boca Juniors venció 2-0 como local a Unión, mientras que Argentinos superó 1-0 en La Paternal a Newells. Así, ambos equipos se mantienen como líderes con 28 puntos. Los restantes resultados de esta jornada fueron: Huracán 1-1 Central Córdoba, Defensa y Justicia 2-0 Lanús, Atlético Tucumán 2-2 San Lorenzo, Gimnasia (LP) 0-1 Arsenal, Banfield 1-0 Vélez Sarsfield, Talleres 3-3 Racing Club, Colón 3-2 Estudiantes (LP), Patronato 0-2 Godoy Cruz y Rosario Central 5-1 Aldosivi. Mientras que Independiente vs River Plate quedó postergado para el 19 de enero. Después de los líderes Boca y Argentinos (28 puntos) se ubican Lanús (25), Racing Club (25), River Plate (24), Atlético Tucumán (24), Rosario Central (22), Estudiantes (22) y Vélez (22). GOL DE BLANDI El campanense Nicolás Blandi volvió a gritar: tras ingresar en el ST, marcó a los 40 minutos el 2-2 de San Lorenzo frente a Atlético Tucumán con un certero cabezazo. Fue el tercer tanto del delantero en este campeonato. Los demás campanenses en la Superliga no tuvieron participación en la fecha: Joaquín Arzura fue suplente en Huracán; Leonardo Sigali (que se recupera de una lesión) no fue convocado en Racing; y Nazareno Solís quedó entre los suplentes de Aldosivi de Mar del Plata. PRIMERA B METRO La 15ª fecha del Torneo Apertura mantuvo a Almirante Brown (31 puntos) como líder y con Talleres de Remedios de Escalada (27) como único escolta. Estos dos equipos se enfrentarán en la próxima fecha, en un partido que puede coronar a La Fragata. Los resultados de la 15ª jornada fueron: Talleres 2-1 Fénix, Defensores Unidos 2-2 Almirante Brown, Acassuso 2-0 Tristán Suárez, Villa San Carlos 1-1 Deportivo Armenio, Comunicaciones 1-0 San Telmo, Colegiales 0-1 UAI Urquiza, Argentino de Quilmes 2-1 Sacachispas y J.J. Urquiza 1-1 Los Andes. Hoy se cerrará con San Miguel vs Flandria (17.00). PRIMERA C En la 17ª fecha del Apertura, Cañuelas (33 puntos) y Dock Sud (32) aprovecharon la derrota de Laferrere (31) para pasar a liderar el certamen a falta de dos fechas para el final. Los resultados de esta jornada fueron: Deportivo Laferrere 0-1 Victoriano Arenas, Deportivo Merlo 3-0 Excursionistas, Central Córdoba 2-1 Ituzaingó, Midland 1-2 Cañuelas, Lamadrid 1-1 Argentino de Merlo, Luján 0-2 Real Pilar, Berazategui 3-0 Deportivo Español y Dock Sud 4-0 Sportivo Italiano. Hoy cierran: El Porvenir vs L.N. Alem. PRIMERA A FEMENINA El duelo de equipos con puntaje perfecto de la Primera A del Torneo Femenino de AFA terminó empatado: Boca Juniors igualó 1-1 como local frente a UAI Urquiza en el cierre de la 9ª fecha. De esta manera, el Xeneize suma ahora 25 puntos, mientras que "las Guerreras" acumulan 16 (tienen tres partidos menos). En tanto, el duelo entre el escolta, San Lorenzo (20), y el tercero, River Plate (19), también terminó 1-1 en Núñez. Los restantes resultados de la fecha fueron: Platense 2-3 Estudiantes (LP), El Porvenir 2-4 Huracán, Racing Club 2-0 Independiente, SAT 0-3 Lanús, Excursionistas 3-2 Defensores de Belgrano y Villa San Carlos 0-2 Gimnasia (LP). CHAMPIONS LEAGUE Hoy, en el inicio de la quinta fecha de la primera fase de la Champions League se disputarán ocho encuentros: Galatasaray vs Brujas, Lokomotiv Moscú vs Bayern Leverkusen, Atalanta vs Dinamo Zagreba, Estrella Roja vs Bayern Munich, Juventus vs Atlético Madrid, Manchester City vs Shakhtar, Real Madrid vs Paris Saint Germain y Tottenham vs Olympiakos.

