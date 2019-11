La Auténtica Defensa. Edición del martes, 26/nov/2019 Breves: Polideportivas







DAVIS: ESPAÑA CAMPEÓN Con un intratable Rafael Nadal, España conquistó su sexto título de Copa Davis y el primero con el nuevo formato, que reunió a 18 equipos en una semana de competencia que se desarrolló en La Caja Mágica de Madrid. El actual N° 1 del mundo es el máximo ganador de la competencia: fue su quinto título. En la final, España venció 2-0 a Canadá. El primer punto lo concretó Roberto Bautista Agut, quien días después de la muerte de su padre (razón por la que estuvo ausente ante Argentina y Gran Bretaña), superó 7-6 y 6-3 a Felix Auger-Aliassime. Y el segundo fue obra de Nadal, que le ganó 6-3 y 7-6 a Denis Shapovalov para que La Ensaladera sea nuevamente española. 2020: A COLOMBIA En la previa a la final 2019 de la Copa Davis se sortearon las eliminatorias que clasificarán a 12 equipos a la definición de la edición 2020 (se jugará del 23 al 30 de noviembre, nuevamente en Madrid). Y ese sorteo determinó que Argentina deberá enfrentar como visitante a Colombia el 6 y 7 de marzo en una serie que se disputará al mejor de cinco puntos, con partidos al mejor de tres sets. Las otras series eliminatorias serán: Croacia vs Pakistán o India, Bélgica vs Hungría, Estados Unidos vs Uzbekistán, Australia vs Brasil, Italia vs Corea del Sur, Alemania vs Bielorrusia, Kazajistán vs Holanda, República Checa vs Eslovaquia, Austria vs Uruguay, Japón vs Ecuador y Suecia vs Chile. PATITO CON MALA PATA El marplatense Patricio Garino, jugador del Baskonia, sufrió la rotura de ligamentos de su rodilla derecha en el partido de Euroliga contra el Zenit de Rusia. El alero de la Selección Argentina será sometido a una cirugía y su recuperación podría demandarle entre 6 y 9 meses, por lo que su presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 quedará comprometida a su rehabilitación. El domingo, tras conocerse la noticia, su equipo lo animó con emotivos mensajes en la previa a la victoria 85-74 sobre Valencia (Luca Vildoza anotó 5 puntos). Además, en dicha jornada de la Liga de España, el líder Real Madrid superó 92-76 al Gran Canaria con 16 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias de Nicolás Laprovittola (además, Campazzo sumó 11 puntos y Gabriel Deck, otros 6). En tanto, en Italia, Luis Scola marcó 15 puntos para la victoria de Olimpia Milano por 90 a 78 a Dinamo Sassari. El equipo del capitán del Seleccionado Argentino tiene record de 6-4 y marcha en el 4º puesto. BOLÍVAR, ÚNICO LÍDER En el cierre del cuarto weekend de la Liga Argentina de Voley, Bolívar venció 3-2 a Gigantes de Neuquén en duelo de invictos. Las Águilas se impusieron con parciales de 25-14, 25-20, 21-25, 22-25 y 16-14 para lograr su sexta victoria consecutiva y quedar en soledad en la cima de las posiciones con 17 puntos. Luego se ubican: River Plate (5-2; 16 puntos), Ciudad de Buenos Aires (5-2; 15 puntos) y Gigantes de Neuquén (5-1; 14 puntos). EL SOBRINO DE LOLE En la 15ª fecha del TC Pista Mouras, Ian Reutemann (Dodge) se quedó con la victoria en La Plata y se ubicó como líder del campeonato a falta de una fecha para el cierre de la temporada. En tanto, en el TC Mouras, el ganador fue Marcos Landa (Torino). SEVEN DE LA URBA Belgrano se coronó en el Seven de la URBA tras ganarle 31-0 la final a Alumni en Regatas Bella Vista. Anteriormente, en semifinales, el Marrín había superado 21-12 al San Isidro Club.

