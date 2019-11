La Auténtica Defensa. Edición del martes, 26/nov/2019 Características de la personalidad adictiva







Hay personas que se obsesionan con actividades de forma más rápida que otras. Le cuesta más controlar lo que hacen y cuando lo hacen. Estos rasgos de personalidad lo hacen más vulnerables a la adicción. En la actualidad, cada vez más especialistas describen las características de la "Personalidad adictiva". Los mismos se refieren a la existencia de ciertos rasgos de personalidad que se asocian con comportamientos adictivos. Es decir, aquellas personas que presentan estos rasgos son más propensas o vulnerables a desarrollar conductas adictivas, con evolución hacia un trastorno de este tipo. Las características a las que nos referimos son las siguientes: - Incapacidad para controlar las conductas impulsivas. Todos podemos ser impulsivos de vez en cuando pero en estas personas el serlo o no, no es algo que esté bajo control. - Bajo compromiso con los valores y metas personales. La conducta adictiva implica que cuando surge el impulso por hacer algo, la persona lo hace, dejando de lado lo que estuviera haciendo antes y al no planificar, ni moderar su conducta siguiendo un camino errático que no se guía por planes a largo plazo o seguimiento de objetivos y metas vitales. Tienen baja tolerancia a la frustración y buscan soluciones fáciles y rápidas (frecuentemente pasando por las drogas o el alcohol). Tienen baja capacidad para demorar la gratificación. - Suelen presentar de forma constante ansiedad y estrés. - Soledad y distanciamiento social: Al ser poco constantes, cambiar frecuentemente de actividades y de grupo social, dificulta crear conexiones profundas con las personas. Es frecuente que los rasgos adictivos o impulsivos acaben ensombreciendo cualquier otro rasgo y la gente solo conozca tu inestabilidad. Son personas que tienden a aislarse de los demás. En general tienen pocas habilidades sociales y que buscan refugio de su malestar social, en la adicción. - Cambios en el estado de ánimo y baja autoestima: El deseo impulsivo (antes de hacer algo) es excitante y es una emoción positiva, como una energía y una emoción que nos invade a hacer algo. Pero cuando esa emoción desaparece aparecen otras, como la culpa, el arrepentimiento, la tristeza o el malestar por las consecuencias de lo que hemos hecho, especialmente si la conducta era el consumo de drogas por ejemplo. Además, las adicciones son más frecuentes en personas como baja habilidades de comunicación y dificultad en el manejo de las emociones. - Sustitución de una conducta adictiva por otra. Con frecuencia tienden a cambiar una actividad adictiva por otra, si son capaces de dejar un mal hábito, frecuentemente es sustituyéndolo por otro. - Negación de sus problemas. Frecuentemente el problema es que quien sufre de este tipo de rasgos de personalidad se niega a verlo y por lo tanto a modificar su conducta. Lo que acaba ocurriendo es que la conducta de estas personas termina por convertirse en algo destructivo, tanto para ella misma como para los demás, pues pierden de vista los límites y las señales que indican que se debe parar. - La inseguridad y el temor a fracasar son componentes que también pueden influir en el desarrollo de conductas adictivas de cualquier tipo. Lo más común es que la adicción esconda algún problema subyacente. La probabilidad o propensión a desarrollar una adicción es mayor en las personas que cumplen ciertos rasgos de personalidad, lo cual no exime al resto. Lic. Amado Pauletti. Psicólogo M.P. 2154 – Director terapéutico del programa de asistencia a las adicciones.



Características de la personalidad adictiva

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar