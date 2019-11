La Auténtica Defensa. Edición del martes, 26/nov/2019 En la Argentina sólo hay 4 enfermeros cada 10 mil habitantes







La campaña "Nursing now" de la OMS y el Consejo Internacional de Enfermería (CIE) tiene por objetivo destacar el papel primordial que ocupan los profesionales de Enfermería. Se trata de un movimiento social que se propone lograr un crecimiento de la profesión a nivel global. A principios de 2018 se lanzó la campaña "Nursing now" con el objetivo de fortalecer la enfermería y así lograr mejorar la salud a nivel mundial. El programa pertenece a la organización Burdett Trust for Nursing, con colaboración de la OMS y el Consejo Internacional de Enfermería, y se extenderá hasta el 2020, declarado como el "Año de la Enfermería y la Partería" en homenaje al 200º aniversario del nacimiento de Florence Nightingale, pionera en la formación e investigación en Enfermería. La Mgtr. Alejandra Parisotto, Directora de Enfermería del Hospital Universitario Austral, explicó que "la campaña ‘Nursing now’ es muy importante porque lo que necesita nuestra profesión es un impulso que sea mundial, que tenga fuerza. Creo que también, si uno visibiliza lo que sucede en la comunidad, se empezaría a comprender qué significa ser un profesional de la enfermería". Y agregó: "Todo lo que podamos hacer para apoyar la realidad profesional del país y hacer que se vislumbren nuevos horizontes, va a dar un cambio sustancial al cuidado de salud de las personas". En el mundo se necesitan 23 enfermeras y parteras cada 10.000 habitantes, pero en la Argentina hay solo 4. Según detallan desde "Nursing Now", se trata de una "iniciativa global que tiene como objetivo mejorar la salud al elevar la percepción de los profesionales de enfermería, aumentar su influencia y maximizar su contribución para garantizar que todos en todas partes tengan acceso a la salud y la atención médica".



