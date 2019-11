La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 27/nov/2019 Milagrosamente ileso







El lunes al mediodía el conductor de una Ford Ranger protagonizó un espectacular vuelco en la Ruta 6. Después del accidente del lunes al mediodía, se puede decir que Ricardo Guarino nació dos veces. Eran alrededor de las 11:30 cuando circulaba hacia Zárate por Ruta 6 y perdió el control del vehículo que manejaba. Se trataba de una Ford Ranger 4x4 que se cruzó de carril y finalizó su trayectoria en la banquina de la rampa de acceso a Ruta 6, mano a Ruta 9, con las 4 cubiertas para arriba, paralelo al alambrado perimetral de la planta de Trefilado en Frío de TenarisSiderca. Lo mejor de la historia es que Guarino habría salido por sus propios medios del vehículo y, además, a lo largo de su peligroso recorrido hasta que volcó, no colisionó con ningún otro vehículo en la transitada carretera. Guarino recibió atención del SAME en el lugar y fue derivado a una clínica privada por precaución. Intervino personal del Comando Patrulla Campana.

La camioneta cruzo dos guardarrails y terminó volcada varios metros más adelante al pie del puente de Mitre.

#Dato una Ford Ranger despistó en el puente de Ruta 6 y Av. Mitre. A las 11 hs. Circulaba hacia Zárate, se cruzó de carril y cayó en la subida del puente lado Trefila. El conductor resultó ileso, SAME lo traslada por un dolor en el cuello. Comandozona 3 señalizando pic.twitter.com/kJKeuDIQ08 — Daniel Trila (@dantrila) November 25, 2019

