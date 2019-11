Los trabajadores previsionales hoy festejan su día

P U B L I C







No habrá actividad en el ANSES. Carlos "el Toro" Ortega pidió reapertura de paritarias y anunció que repartirá un bono solidario entre sus agremiados. También denunció el vaciamiento del Fondo de Garantías de Sustentabilidad: "Una noticia tapa la otra, pero no hay que olvidar que Macri deja al FGS con una tercera parte de los dólares con que lo recibió". Hoy, 27 de noviembre, según lo dispuesto por la ley 26.533 del año 2009, se conmemora el Día del Trabajador Previsional, por lo cual las delegaciones de la Anses no atenderán al público. "La verdad es que lo único que hay que festejar es que esta administración se termina, después, me agarra exigiendo que se cumpla lo que firmamos en junio: la inmediata reapertura de la Comisión Paritaria Permanente a fin de tratar una recomposición salarial para todos los trabajadores y trabajadoras de Anses", señaló Carlos "el Toro" Ortega, Secretario General del Sindicato de Empleados de la ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (SECASFPI). En ese sentido, el gremialista campanense señaló: "En estos momentos de mayor inestabilidad e incertidumbre económica que como representantes del movimiento obrero organizado debemos priorizar es la defensa de nuestros salarios y la dignidad de nuestras familias" y agregó: "Ante el silencio negligente y cómplice frente a nuestro pedido por parte de quienes manejaron la ANSES durante los últimos cuatro años, decidimos otorgar un bono compensatorio y solidario antes de fin de año a todos nuestros afiliados y afiliadas. Es el tercero que entregamos: uno fue en abril pasado, y otro para fines del 2018". Ortega también se refirió a la administración del Fondo de Garantía de Sustentabilidad por parte de la administración que finaliza este 10 de diciembre. "Una noticia tapa la otra, pero no hay que olvidar que Macri deja al FGS con una tercera parte de los dólares con que lo recibió. Al momento de su creación en 2008, este fondo tenía alrededor de 28 mil millones de dólares y cuando asume Macri, en 2015, lo recibió con más de 67 mil millones de dólares. En cuatro años de gobierno de Cambiemos se esfumaron 45 mil millones de dólares y hoy el FGS apenas estaría superando los 22 mil millones", concluyó.

