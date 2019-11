El Municipio informa que quienes realizaron el curso y aún no obtuvieron sus certificados, podrán retirarlos en la Dirección de Bromatología y Zoonosis. Tras finalizar, los cursos de manipulación de alimentos impulsados por la Secretaría de Salud –a través del Servicio de Nutrición del Hospital Municipal y la Dirección de Bromatología y Zoonosis- están disponibles los certificados de los participantes que aprobaron y aún no los retiraron. Por ello, el Municipio informa que quienes hayan completado en tiempo y forma dicho curso y aún no obtuvieron la correspondiente documentación que lo avale, tienen la posibilidad de conseguirlo. Para tal fin, deberán acercarse personalmente a la Dirección de Bromatología y Zoonosis, ubicada en Alberdi 1560, de lunes a viernes de 8 a 13.

Los asistentes al curso que aún no tienen sus certificados podrán retirarlos acercándose a Alberdi 1560.



Curso de manipulación de alimentos: están disponibles los certificados para su retiro

