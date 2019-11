"Inteligencia Emocional": desde adentro hacia afuera

Centro Cultura Oriente- Unir Ser y la Asoc. Internacional de Coaches y Psicología Social brindarán un taller gratuito Este viernes 29 de noviembre a partir de las 16 horas en la sede del Centro Cultura Oriente, sito en 25 de Mayo y Moreno, se realizará un Taller Gratuito de "Inteligencia Emocional" a cargo del Prof. Darian Spalla (Directivo de la Asoc. Internacional de Coaches y Psicologia Social) y la Lic. Noemi Katty Altimari (Directora del Centro Cultura Oriente y miembro del Instituto Unir Ser) como parte de un extenso programa de actividades que se vienen desarrollando y seguirán para el próximo año. Es abierto a la comunidad, pero con cupos limitados. Gestionar efectivamente nuestras emociones y orientarlas hacia resultados más positivos en términos de mejorar nuestra calidad de vida y la relación con el otro no es tarea sencilla. La Inteligencia Emocional nos invita justamente a ello, a la posibilidad de reconocer nuestra emoción identificando lo que pienso, cómo y dónde siento lo que pienso, cómo regulo lo que siento y cómo actúo de manera efectiva. A través de la Inteligencia Emocional podemos sentir, entender, controlar y modificar los estados emocionales de uno mismo y también de los demás. No significa ahogar las emociones, sino dirigirlas y equilibrarlas. "La aplicación de la IE representa sin dudas mejoras en indicadores de salud, en el desempeño laboral, en la capacidad de Liderazgo, en la creatividad y en la toma de Decisiones" explican los profesionales. Altimari junto al socio Martin Cano resaltan que "desde el Centro Cultura Oriente siempre tuvimos como objetivo trabajar no solo el aspecto físico de la persona, sino contribuir a su Desarrollo de manera integral, Mente, Cuerpo y Alma. En este sentido, este año dimos un gran paso, el convenio con la Asoc. Internacional de Coaches y Psicología Social y el Instituto Unir Ser, nos permitió que estemos dictando las carreras de Acompañante Terapéutico, la de Coaching Ontológico, y próximamente Psicología Social, PNl, Bioneuroemocion y además llevar a cabo todo tipo de talleres y cursos vinculados al Desarrollo Humano, con un equipo de profesionales excelente para cada temática". Este taller servirá de Introducción para quienes posteriormente deseen realizar el Curso Completo que tiene una duración de tres meses y comienza en el mes de Diciembre. Es con cupos limitados es por eso que hay que reservar lugar al (3489)676485. "Estamos felices, están todos invitados a consultar sobre toda la oferta disponible desde el Centro Cultura Oriente, queremos brindar todas las herramientas que estén a nuestro alcance. La vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella".

Darian Spalla. Imagen ilustrativa. Foto: Facebook.



"Inteligencia Emocional": desde adentro hacia afuera

